Amanoslar'ın sonsuz ateşi 'yanar taşlar' turizme kazandırılacak

VATANDAŞLAR DOĞAYLA İÇ İÇE OLACAK

Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan da ilçenin hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.

Şehrin sadece güneş turizminden ibaret olmadığını ifade eden Arslan, gün yüzüne çıkarılmamış doğal güzelliklerinin de bulunduğunu belirtti.