Avrupa'nın en güzel kasabaları

Avrupa’nın birbirinden güzel şehirleri eminiz ki seyahat listenizde var. Ancak gösterişli şehirleri gibi küçük kasabaları da mimarisi, tarihi ve kültürüyle görülmeye değer. İşte CNN editörlerinin seçtiği Avrupa’nın en güzel kasabaları...

Haberler - ntv.com.tr 06.11.2021 - 07:23

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 1

GİETHOORN - HOLLANDA

Giethoorn, İtalya'nın Venedik kentini andıran kanalları, düzenli yerleşimi, minik köprüleri ve çiftlik evleriyle kusursuz bir masal köyü. 

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 2

Amsterdam’dan iki veya üç trenle gidebileceğiniz Giethoorn, seyahat rotanızda olması gereken yerlerden.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 3

Kasabanın sakin kanallarında teknelerle gezinebilir, nehrin kenarında yürüyüş yapabilirsiniz.

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GUİMARAES - PORTEKİZ

Guimaraes, Portekiz’in 12. yüzyıldaki ilk başkenti ve tarihi en iyi korunmuş yeri.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 5

Sakin ve huzurlu sokakları, manastırları, büyük eski sarayları ve UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen tarihi yerleriyle görmeniz gereken yerlerden.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 6
Avrupa'nın en güzel kasabaları - 7

ROSCOFF - FRANSA

Roscoff, Fransa'nın en sevimli şehirlerinden biri.

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Manş Denizi ile çevrili yarımada üzerinde inşa edilen Roscoff, küçük vr gösterişli dekore edilen evlerle dolu bir kasaba.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 9

Hem bir liman hem de bir sahil beldesi olan bu belde görenleri kendine hayran bırakıyor.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 10

ANGHİARİ - İTALYA

İtalya'nın Toskana bölgesine bağlı Anghiari ortaçağ köyü, tarihi, dar ve sakin sokaklarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Ünlü Anghiari savaşı ile bilinen bölge İtalya’nın en güzel köylerinden biri.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 11

Sokaklara bakan taş evlerdeki küçük pencereleri, ahşap panjurları ve kapıları kasabanın tarihi havasını hissettiriyor.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 12

Evlerin çiçekle süslenmiş giriş ve balkonları da bölgeye ayrı bir samimiyet katıyor.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 13

NAFPLİON - YUNANİSTAN

Atina'nın güneyinde yer alan Nafplio Yunanistan'ın ilk başkenti ve en romantik şehirleri arasında sayılıyor.

Taş sokakları, çinili çatıları ve her yerlerden fışkıran rengarenk çiçekleri ile sizi kendisine çeken bir yer.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 14

Nafplion gözalıcı sahili, kafe ve restoranlarıyla tam bir yaz rotası.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 15

Daracık sokaklarında yürürken tarihin canlı olduğu hissine kapılabilirsiniz.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 16

MOSTAR - BOSNA-HERSEK

Neretva Nehri'nin kıyısında yer alan Mostar, Hersek'in en büyük şehri ve başkentidir.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 17

Şehre ismini veren ünlü Mostar Köprüsü de gözalıcı mimarisi ve tarihiyle ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yerlerden.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 18

Mostar’ı tam ortadan bölen köprü Neretva Nehri’nin eski yapılarından.

Mostar tarih severler için harika bir rota.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 19

MAZARA DEL VALLO - İTALYA

Mazara del Vallo İtalya’nın Sicilya adasının güneybatısında bulunan, Norman istilasından kalma surlarla çevrili ve nispeten iyi korunmuş  tarihsel merkeze sahip bir yer.

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Şehrin yakınlarındaki doğal güzellikleri korumak için kurulan özel doğa koruma alanları, bölgesel doğa parkları ve Mazaro Nehri ağzında kurulan liman şehri en güzel rotalar arasında yerini alıyor.

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Avrupa'nın en güzel kasabaları - 22

CLOVELLY - İNGİLTERE

İngiltere'nin Devon şehrinin Torridge bölgesinde şirin bir liman köyü.

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Dik, trafiğe kapalı Arnavut kaldırımlı ana caddesi ve kanal manzarasıyla da çok sayıda turist çekiyor.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 24
Avrupa'nın en güzel kasabaları - 25

DİNKELSBÜHL - ALMANYA

Dinkelsbühl, Almanya'nın güneyindeki Orta Frankonya'da tarihi bir kasaba.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 26

Orta büyüklükteki kasaba sakin, huzurlu ve rahat gezmeye elverişli.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 27

Dinkelsbuhl, gotik kiliseleri, mağazaları ve sanatçı stüdyolarıyla hem tarih hem de sanat adına birçok zenginliğe sahip.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 28

KORCULA - HIRVATİSTAN

Korcula adası Dubrovnik’in kuzeyinde Peljesac yarımadasının hemen karşısında yer alıyor.  

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 29

Küçük ortaçağ şehri, harika balıkçı köyleri, muhteşem koyları, plajları, üzüm bağları ve zeytinlikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 30

Surların içinde kalan tarihi şehir, labirent sokakları, kemerli köprüleri, kiliseleri ve saraylarıyla da adeta minyatür bir Dubrovnik.

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KENMARE - İRLANDA

Kenmare, İrlanda’nın Kerry bölgesinin güneyinde yer alan küçük bir kasaba.

Popüler turizm merkezlerinden olan bölgedeki işletmelerin birçoğu da turistlere hitap ediyor.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 32

Kasaba tarihsel, kültürel ve çevresel olarak Avrupada’ki  özgünlüğü korumuş durumda.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 33

Gurme yemekleri, golf sahaları, trekking alanları ve büyüleyici manzaraları ile İrlanda’nın ilgi çeken yerlerinin başında geliyor.

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PİRAN - SLOVENYA

Slovenya'nın Adriyatik Denizi kıyısında, Piran Körfezi'nin güneybatısında bulunan Piran, Orta çağ mimarisinin zengin kültürel mirasını gösteren adeta bir açık hava müzesi.

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Piran seyahatinde doğa tutkunları için nefes kesen deniz manzaraları da bolca var.

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Özellikle Tartinijev Trg ve Piran Limanı sizi hüsrana uğratmayacak.

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REİNE - NORVEÇ

Çoğu gezgin tarafından dünyanın en güzel köyü olarak tanımlanan Reine, Kuzey Kutup Dairesi’nin üstündeki Moskenesoya Adası üzerine kurulu küçük bir kasaba.

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Reine’de halk, granit tepelere yaslanan kırmızı ve beyaz renkli kulübelerde kalıyor.

Gezginlerin kamp yapabiliyor ya da balıkçı kabinlerinde konaklayabiliyor.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 39

Doğaseverler ve fotoğrafçılar Kuzey Işıkları’nın görmek için yaz kış Reine köyüne akın ediyor.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 40

REGENCOS - İSPANYA

Regencos tarihi yerleri ve deniziyle İspanya'da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri.

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Orta çağdan kalma dağlarla çevrili köyleri, kiliseleri ve geleneksel taş evleriyle sakin ve huzurlu bir yer.

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Regencos, tarihi yerlerin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ilgi çekiyor.

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 43

TARNOW - POLONYA

Tarnow Polonya’nın güneydoğusunda yer alan metropolitan, bölge yaşayan yabancı kültürlerden güçlü bir şekilde etkilenmiş ve bunu mimarisine yansıtmış bir yer. 

Avrupa'nın en güzel kasabaları - 44

16. yüzyıldan kalma binaları, eski evleri ve savunma duvarlarıyla muhteşem bir mimariye sahip. Tarih severler için iyi bir rota.

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