Avrupa'nın en güzel kasabaları

Haberler - ntv.com.tr 06.11.2021 - 07:23
Giethoorn, İtalya'nın Venedik kentini andıran kanalları, düzenli yerleşimi, minik köprüleri ve çiftlik evleriyle kusursuz bir masal köyü.
Amsterdam’dan iki veya üç trenle gidebileceğiniz Giethoorn, seyahat rotanızda olması gereken yerlerden.
Kasabanın sakin kanallarında teknelerle gezinebilir, nehrin kenarında yürüyüş yapabilirsiniz.
Guimaraes, Portekiz’in 12. yüzyıldaki ilk başkenti ve tarihi en iyi korunmuş yeri.
Roscoff, Fransa'nın en sevimli şehirlerinden biri.
Manş Denizi ile çevrili yarımada üzerinde inşa edilen Roscoff, küçük vr gösterişli dekore edilen evlerle dolu bir kasaba.
Hem bir liman hem de bir sahil beldesi olan bu belde görenleri kendine hayran bırakıyor.
İtalya'nın Toskana bölgesine bağlı Anghiari ortaçağ köyü, tarihi, dar ve sakin sokaklarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
Ünlü Anghiari savaşı ile bilinen bölge İtalya’nın en güzel köylerinden biri.
Sokaklara bakan taş evlerdeki küçük pencereleri, ahşap panjurları ve kapıları kasabanın tarihi havasını hissettiriyor.
Evlerin çiçekle süslenmiş giriş ve balkonları da bölgeye ayrı bir samimiyet katıyor.
Atina'nın güneyinde yer alan Nafplio Yunanistan'ın ilk başkenti ve en romantik şehirleri arasında sayılıyor.
Taş sokakları, çinili çatıları ve her yerlerden fışkıran rengarenk çiçekleri ile sizi kendisine çeken bir yer.
Nafplion gözalıcı sahili, kafe ve restoranlarıyla tam bir yaz rotası.
Daracık sokaklarında yürürken tarihin canlı olduğu hissine kapılabilirsiniz.
Neretva Nehri'nin kıyısında yer alan Mostar, Hersek'in en büyük şehri ve başkentidir.
Şehre ismini veren ünlü Mostar Köprüsü de gözalıcı mimarisi ve tarihiyle ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yerlerden.
Mostar’ı tam ortadan bölen köprü Neretva Nehri’nin eski yapılarından.
Mostar tarih severler için harika bir rota.
Mazara del Vallo İtalya’nın Sicilya adasının güneybatısında bulunan, Norman istilasından kalma surlarla çevrili ve nispeten iyi korunmuş tarihsel merkeze sahip bir yer.
Şehrin yakınlarındaki doğal güzellikleri korumak için kurulan özel doğa koruma alanları, bölgesel doğa parkları ve Mazaro Nehri ağzında kurulan liman şehri en güzel rotalar arasında yerini alıyor.
İngiltere'nin Devon şehrinin Torridge bölgesinde şirin bir liman köyü.
Dik, trafiğe kapalı Arnavut kaldırımlı ana caddesi ve kanal manzarasıyla da çok sayıda turist çekiyor.
Dinkelsbühl, Almanya'nın güneyindeki Orta Frankonya'da tarihi bir kasaba.
Orta büyüklükteki kasaba sakin, huzurlu ve rahat gezmeye elverişli.
Dinkelsbuhl, gotik kiliseleri, mağazaları ve sanatçı stüdyolarıyla hem tarih hem de sanat adına birçok zenginliğe sahip.
Korcula adası Dubrovnik’in kuzeyinde Peljesac yarımadasının hemen karşısında yer alıyor.
Küçük ortaçağ şehri, harika balıkçı köyleri, muhteşem koyları, plajları, üzüm bağları ve zeytinlikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.
Surların içinde kalan tarihi şehir, labirent sokakları, kemerli köprüleri, kiliseleri ve saraylarıyla da adeta minyatür bir Dubrovnik.
Kenmare, İrlanda’nın Kerry bölgesinin güneyinde yer alan küçük bir kasaba.
Popüler turizm merkezlerinden olan bölgedeki işletmelerin birçoğu da turistlere hitap ediyor.
Kasaba tarihsel, kültürel ve çevresel olarak Avrupada’ki özgünlüğü korumuş durumda.
Gurme yemekleri, golf sahaları, trekking alanları ve büyüleyici manzaraları ile İrlanda’nın ilgi çeken yerlerinin başında geliyor.
Slovenya'nın Adriyatik Denizi kıyısında, Piran Körfezi'nin güneybatısında bulunan Piran, Orta çağ mimarisinin zengin kültürel mirasını gösteren adeta bir açık hava müzesi.
Piran seyahatinde doğa tutkunları için nefes kesen deniz manzaraları da bolca var.
Özellikle Tartinijev Trg ve Piran Limanı sizi hüsrana uğratmayacak.
Çoğu gezgin tarafından dünyanın en güzel köyü olarak tanımlanan Reine, Kuzey Kutup Dairesi’nin üstündeki Moskenesoya Adası üzerine kurulu küçük bir kasaba.
Reine’de halk, granit tepelere yaslanan kırmızı ve beyaz renkli kulübelerde kalıyor.
Gezginlerin kamp yapabiliyor ya da balıkçı kabinlerinde konaklayabiliyor.
Doğaseverler ve fotoğrafçılar Kuzey Işıkları’nın görmek için yaz kış Reine köyüne akın ediyor.
Regencos tarihi yerleri ve deniziyle İspanya'da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri.
Orta çağdan kalma dağlarla çevrili köyleri, kiliseleri ve geleneksel taş evleriyle sakin ve huzurlu bir yer.
Regencos, tarihi yerlerin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ilgi çekiyor.
Tarnow Polonya’nın güneydoğusunda yer alan metropolitan, bölge yaşayan yabancı kültürlerden güçlü bir şekilde etkilenmiş ve bunu mimarisine yansıtmış bir yer.
16. yüzyıldan kalma binaları, eski evleri ve savunma duvarlarıyla muhteşem bir mimariye sahip. Tarih severler için iyi bir rota.