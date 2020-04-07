Dünyanın en korkutucu yerlerinden birisi: Paris Yeraltı Mezarlığı

Corona virüs salgını nedeniyle evde kaldığımız şu zamanlarda klostrofobik duygular geliştirmek oldukça normal. Dünya nüfusunun yarısına yakını karantinada. Bu nedenle internet üzerinden yapılan canlı yayınlar giderek daha fazla popülarite kazanıyor. Gezmeyi ve heyecanı bir arada seviyorsanız, neden siz de Paris'in yer altı labirentlerine bir göz atmıyorsunuz? Bir Parisli için bile oldukça ürkütücü olabilecek mezarlar özellikle korku filmi sevenler için çok eğlenceli olacak.

OTURDUĞUNUZ YERDEN GEZEBİLECEĞİNİZ MÜZE VE TURİSTİK ALANLAR