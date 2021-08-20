Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi

"PİGMELER, ARINMA AYİNLERİNİ ŞELALE SUYUNDA YAPAR"

Turizm rehberi İsmail Tongo, yaptığı açıklamada, "Lobe Şelalesi, çevrede yaşayan yerel halklar için güçlü bir inanç sembolüdür" dedi.

Şelalenin yerel halkların çeşitli doğal ve kültürel ayinlerine ev sahipliği yaptığını anlatan Tongo, "Afrika’nın en eski yerlilerinden olan Pigmeler, arınma ayinlerini şelale suyunda yapar" diye konuştu.