Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi

"Dünyada okyanusa dökülen tek şelale" olma unvanını taşıyan doğa harikası Lobe Şelalesi, Kamerun'un güney bölgesinde yer alan Campo-Ma'an Ulusal Parkı'ndan doğarak Atlas Okyanusu'na dökülüyor.

Anadolu Ajansı 20.08.2021 - 10:45

Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 1

Kamerun'un batısında sahil ve liman kenti Kribi’de bulunan Lobe Şelalesi, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kamerun’un doğal güzellikleri bakımından en önemli alanlarından biri olan Lobe Şelalesi, en yükseği 15 metre olan onlarca şelalenin birleşmesiyle oluşuyor.

AFRİKA'NIN 5 BİN YILLIK AVCILARI: PİGMELER

Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 2

DÜNYANIN OKYANUSA DÖKÜLEN TEK ŞELALESİ

"Dünyada okyanusa dökülen tek şelale" olma unvanını taşıyan doğa harikası şelale, Kamerun’un Güney bölgesinde yer alan Campo-Ma'an Ulusal Parkı’ndan doğarak Atlas Okyanusu'na dökülüyor.

Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 3

Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden şelale ve çevresi, doğanın bütün renklerini barındıran manzarasıyla "doğal stüdyo" imkanı sağlıyor.

Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 4

Her mevsim ayrı güzellik sunan nehir, kaynaklardan çıkan suyun aşağı süzülmesiyle çıkan sesi ve manzarasıyla ziyaretçilerini stresten uzaklaştırıyor.

Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 5

Lobe Şelalesi, zengin tabiatının yanında hemen yanı başında bulunan Kribi sahilindeki restoranlar, oteller ve plajıyla ziyaretçilerine Afrika’nın eşsiz güzelliklerini dört mevsim sunuyor.

Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 6

Ayrıca Kribi sahilinde bulunan yöresel kanolar, Lobe Şelalesi'ni yakından görme imkanı veriyor.

Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 7

"PİGMELER, ARINMA AYİNLERİNİ ŞELALE SUYUNDA YAPAR"

Turizm rehberi İsmail Tongo, yaptığı açıklamada, "Lobe Şelalesi, çevrede yaşayan yerel halklar için güçlü bir inanç sembolüdür" dedi.

Şelalenin yerel halkların çeşitli doğal ve kültürel ayinlerine ev sahipliği yaptığını anlatan Tongo, "Afrika’nın en eski yerlilerinden olan Pigmeler, arınma ayinlerini şelale suyunda yapar" diye konuştu.

Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 8
Bölgede balıkçılık yapan Batango topluluğunun şefinin tahta çıkmadan önce Lobe Şelalesi'nin suyuyla yıkandığını belirten Tongo, şelalenin yüzyıllardır bölgede yaşayan yerlilerin hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.
Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 9
Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 10
Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 11
Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 12
Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 13
Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 14
Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 15
Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 16
Dünyanın okyanusa dökülen tek şelalesi: Lobe Şelalesi - 17

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