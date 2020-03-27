Gezegenin izole güzellikleri

EASTER ADASI / ŞİLİ

Easter Adası’ndaki 900 yıllık dev taş heykellerin fotoğraflarını mutlaka görmüşsünüzdür. UNESCO’nun koruma listesinde bulunan ada, bağlı olduğu ülke olan Şili’den bile uçakla altı saat mesafede bulunuyor. Ancak bu kadar uzak bir yerde de olsa bu heykeller ve doğal güzellikleri sayesinde maceracı gezginleri kendine çekiyor.