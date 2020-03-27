Gezegenin izole güzellikleri

ntv.com.tr 27.03.2020 - 09:41
Easter Adası’ndaki 900 yıllık dev taş heykellerin fotoğraflarını mutlaka görmüşsünüzdür. UNESCO’nun koruma listesinde bulunan ada, bağlı olduğu ülke olan Şili’den bile uçakla altı saat mesafede bulunuyor. Ancak bu kadar uzak bir yerde de olsa bu heykeller ve doğal güzellikleri sayesinde maceracı gezginleri kendine çekiyor.
Dünyanın en büyük dördüncü büyük adası olan Madagascar büyüklüğüne rağmen vahşi bir doğaya ve inanılmaz bir biyolojik çeşitliliğe sahip bir yer. Hatta adadaki vahşi yaşamın %90’ını, başka hiçbir yerde bulunmayan bitki ve hayvanlar oluşturuyor.
Dünyanın en derin tatlı su gölü olan Baykal, aynı zamanda gezgenin yerüstü tatlı suyunun %20’sini bulunduran dev bir göl. Suyunun göz kamaştıran berraklığı ve etafını saran muhteşem güzellikler Baykal Gölü’nü dünyanın en ıssız ama en büyüleyici yerlerinden biri kılıyor.
Grönland’ın en uzak köşesinde bulunan Ittoqqortoormiit kasabasında yaklaşık 500 kişi yaşıyor. Burası, gri bozkıra inat rengarenk boyalı evlerinin etrafını saran denizin, dokuz ay boyunca donduğu bir bölge.
Kahire’den beş saat süren bir otobüs yolculuğuyla ulaşılabilen Siwa ziyaretçilerine, yerel olarak yetişmiş hurma ve zeytinlerden tatma, Kleopatra’nın doğal kaplıca havuzunda yüzme ve tuz ile çamur kullanarak inşa edilmiş özel yapılarda konaklama gibi eşsiz olanakları hediye ediyor.