Gezegenin izole güzellikleri

Yaşadığımız olağanüstü günler nedeniyle daima turist kalabalıklarıyla dolup taşan görüntülerine alıştığımız her yer bomboş kaldı. Haydi gelin, bakması insanı tuhaf duygulara sürükleyen, bu ıssızlık yüklü fotoğrafları bir kenara bırakalım. Bunun yerine gezegenimizin uzak köşelerinde bulunan, doğal ıssızlığın güzelleştirdiği yerlerin iç açıcı fotoğraflarına bakıp huzur bulalım. Brandlifemag.com, gezegenin dört bir yanından ıssızlıklarıyla güzelleşen, yalnızlığın büyüleyiciliğini gözler önüne seren yerleri derledi.

ntv.com.tr 27.03.2020 - 09:41

EASTER ADASI / ŞİLİ

Easter Adası’ndaki 900 yıllık dev taş heykellerin fotoğraflarını mutlaka görmüşsünüzdür. UNESCO’nun koruma listesinde bulunan ada, bağlı olduğu ülke olan Şili’den bile uçakla altı saat mesafede bulunuyor. Ancak bu kadar uzak bir yerde de olsa bu heykeller ve doğal güzellikleri sayesinde maceracı gezginleri kendine çekiyor. 

Ayrıca soğumuş lavların oluşturduğu tarih öncesi mağaraları gezmek, bisiklet ve yürüyüş turlarına çıkmak ve yıldızların altında kamp yapmak da adanın diğer popüler aktivitelerinden.

MADAGASKAR

Dünyanın en büyük dördüncü büyük adası olan Madagascar büyüklüğüne rağmen vahşi bir doğaya ve inanılmaz bir biyolojik çeşitliliğe sahip bir yer. Hatta adadaki vahşi yaşamın %90’ını, başka hiçbir yerde bulunmayan bitki ve hayvanlar oluşturuyor.

Bembeyaz kumsalları, sakin köyleri ve dev baobab ağaçlarıyla sanki bu gezegene ait olmayan gibi bir ada Madagascar…

BAYKAL GÖLÜ / RUSYA

Dünyanın en derin tatlı su gölü olan Baykal, aynı zamanda gezgenin yerüstü tatlı suyunun %20’sini bulunduran dev bir göl. Suyunun göz kamaştıran berraklığı ve etafını saran muhteşem güzellikler Baykal Gölü’nü dünyanın en ıssız ama en büyüleyici yerlerinden biri kılıyor. 

DÜNYANIN EN ESKİ VE EN DERİN GÖLÜ: BAYKAL

Göle ulaşımın en sık kullanılan yöntemi ise Sibirya Ekspresi’ne binmek.

ITTOQQORTOORMIIT / GRÖNLAND

Grönland’ın en uzak köşesinde bulunan Ittoqqortoormiit kasabasında yaklaşık 500 kişi yaşıyor. Burası, gri bozkıra inat rengarenk boyalı evlerinin etrafını saran denizin, dokuz ay boyunca donduğu bir bölge.

Dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yerlerinden biri olan Ittoqqortoormiit bu sayede Kuzey Işıkları’nın da harika bir biçimde izlendiği yerlerden biri.

SİWA WAHASI / MISIR

Mısır’ın Batı Çölü’nün ortasında bulunan Siwa Vahası hem ıssız doğasıyla hem de yerlilerinin diğerleriyle karışmadan koruyabildiği özgün kültürüyle dikkat çekiyor.

Kahire’den beş saat süren bir otobüs yolculuğuyla ulaşılabilen Siwa ziyaretçilerine, yerel olarak yetişmiş hurma ve zeytinlerden tatma, Kleopatra’nın doğal kaplıca havuzunda yüzme ve tuz ile çamur kullanarak inşa edilmiş özel yapılarda konaklama gibi eşsiz olanakları hediye ediyor.

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