'Gülümse' yerine 'çok güzelsin' dedi, ortaya bu fotoğraflar çıktı

Genç, projenin planlı bir şekilde ortaya çıkmadığını söylüyor. Ocak 2015'te Meksika'nın San Cristobal de las Casas bölgesinde bir kadının fotoğrafını çekmek istemiş. Kadının fotoğraf makinesi karşısında kendisini daha rahat hissetmesi ve gülümsemesi için yaptıkları pek işe yaramamış. Sonunda kadına çok güzel olduğunu söylemiş.

"Aradaki buzları eritecek bir şey lazımdı. Kolay söyleyebileceğim ve tepki vereceği kısa bir cümle. Bunun için bir iltifattan daha iyi ne olabilir? Karşınızdaki insanla bir anlık bir bağlantı kurmuş ve onu rahatlatıp güldürmüş oluyorsunuz"

Bu yöntemle çok sıcak ve içten bir fotoğraf elde edince yeni projesinin konsepti de kafasında netleşmiş. İşte o fotoğraflar...

Fotoğraf: Mexico City, Meksika