'Gülümse' yerine 'çok güzelsin' dedi, ortaya bu fotoğraflar çıktı
ntv.com.tr
Dünyayı gezen ve 'Rotasız Seyyah' ismiyle paylaşımlarda bulunan Türk gezgin Mehmet Genç, kadınlara "gülümse" demek yerine "çok güzelsin" ya da "genç kız gibi güzelsin" diyerek onları gerçekten mutlu etmiş. İşte "çok güzelsin" cümlesi öncesinde ve sonrasında kadınların fotoğraflarını kaydederek çok güzel bir çalışmaya imza atan Rotasız Seyyah'ın o çalışması...
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Gezgin ve fotoğrafçı Mehmet Genç dünyanın birçok ülkesini dolaşarak kadınların iltifata gösterdiği tepkileri belgeliyor.
'Çok güzelsin demenin etkileri' adını verdiği çalışmasında Latin Amerika'nın birçok ülkesini dolaşarak gezdiği yerlerde kadınları 'Çok güzelsin' demeden ve dedikten sonra fotoğraflayan gezgin mükemmel bir çalışmaya imza atmış.
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Genç, projenin planlı bir şekilde ortaya çıkmadığını söylüyor. Ocak 2015'te Meksika'nın San Cristobal de las Casas bölgesinde bir kadının fotoğrafını çekmek istemiş. Kadının fotoğraf makinesi karşısında kendisini daha rahat hissetmesi ve gülümsemesi için yaptıkları pek işe yaramamış. Sonunda kadına çok güzel olduğunu söylemiş.
"Aradaki buzları eritecek bir şey lazımdı. Kolay söyleyebileceğim ve tepki vereceği kısa bir cümle. Bunun için bir iltifattan daha iyi ne olabilir? Karşınızdaki insanla bir anlık bir bağlantı kurmuş ve onu rahatlatıp güldürmüş oluyorsunuz"
Bu yöntemle çok sıcak ve içten bir fotoğraf elde edince yeni projesinin konsepti de kafasında netleşmiş. İşte o fotoğraflar...
Fotoğraf: Mexico City, Meksika
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3Guatemalalı Mathilda'nın fotoğrafını çekmek istediğinde "Dişlerim yok, lütfen beni güldürme" cevabını almış. Ama "çok güzelsin" sözlerini duyunca kendisini gülmekten alıkoyamamış. "O da, ben de çok güldük. Hoş bir andı" diyor Genç ve bunun en sevdiği fotoğraflardan biri olduğunu söylüyor.
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4Gülmüyordu. Taa ki 'Genç kız gibi güzelsin' denene kadar.
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Margarita ise Ekvador'da pazarda meyve satıyormuş. Genç ondan alışveriş yapınca fotoğrafının çekilmesini kabul etmiş, ama gülümsemiyormuş. İltifatı duyduğunda attığı kahkaha ise oldukça içtenmiş.
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Kolombiya'nın ıssız ve dağlık Sierra Nevada de Santa Marta bölgesinden olan Zarekkim sadece kendi yerli dili Arhuako dilini konuşuyormuş. Genç onun köyüne gittiğinde o dilde de "Çok güzelsin" demeyi öğrenmiş ve Zarekkim'in tepkisini fotoğrafta yakalamayı başarmış.
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7Kolombiya'nın kuzeyinde çölün Karayip Denizi ile birleştiği bir köyde Juliana ile karşılaşmış. Çok kurak ve sıcak bu bölgede el işi eşya satan kadın güneşten korunmak için yüzüne maske yapmış. Genç yanına yaklaşıp iltifat edince de mutlulukla gülmüş.
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Brezilya'nın Amazon bölgesinde Marubo kabilesinden Meto da sadece kendi dilini konuşuyormuş. Fotoğrafını çekerken onu güldürmek için Genç bu dilde de iltifat etmeyi öğrenmiş.
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Aynı kabileden Mimba utangaç olduğu için ancak ikinci ziyarette bebeğiyle fotoğrafının çekilmesine izin vermiş. Ama iltifatı duyduğunda oldukça rahat görünüyormuş.
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Aynı bölgenin batısında Peru sınırı yakınlarında Altena'yı görüp fotoğrafını çekmek istediğinde evinin önünde oturuyormuş. Birkaç pozdan sonra iltifatını edip onu da gülerken yakalamayı başarmış.
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11Fotoğrafını çekerken birden 'çok güzelsin' denen kadın.
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12"Kapıyı açar mısın? Fotoğrafını çekebilir miyim?" diye sorulan kadın. Kapıyı açmamış. Sonra 'Ama çok güzelsin' denince...
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13Teyze 100 yaşındaymış. Gözlük kullanmadan çanta örebilecek kadar da sağlam. 'Çok güzelsin' denince verdiği tepki...
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14Pazarda birşeyler satıyormuş. "Çok güzelsin" dendiğinde sonuç...
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15Halk pazarında fıstık satıcısı kadın. "Gülümse fotoğrafını çekeceğim" dendiğinde gülmemiş ama "Genç kız gibi güzelsin" denince o güzel sonuç.
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16Fotoğrafı çekilmeden gidip yeni şapkasını giyen kadın. Ve sihirli sözler "genç kız gibi güzelsin" söylendikten sonra...
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17Bir Marubo yerlisine 'roacaeşta' yani "çok güzelsin" dendiğinde.
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18Bir başka Maruba yerlisi ve sihirli sözcükler...
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19"Genç kız gibi güzelsin" dendiğindeki zerafet.
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20Fotoğraf çektirmek için biraz nazlanmış. Sonrasında da sonuçtan utanmış gibi.
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Brezilya'nın Amazon bölgesindeki Atalaia do Norte kasabasında yaşayan Kozmita'nın iltifat üzerine poz vermeye başlaması Genç'i şaşırtmış. "Çok güzelsin dedikten sonra bu şekilde etkilenen başka birini görmedim" diyor.