İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor

Doğu Karadeniz'de, doğanın canlanmasıyla yeniden yeşeren ve çiçek açan yaylalar corona virüs salgını nedeniyle boş kaldı. Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, "Bu görsel şölene kontrollü normalleşmeyle insanların tekrar kavuşacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı 20.05.2021 - 12:08

İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 1

Doğu Karadeniz'de ilkbaharla yeşeren çayırların uçsuz bucaksız ormanlarla bütünleştiği yaylalar, görsel şölen sunuyor.

DOĞU KARADENİZ'İN SAKLI CENNETLERİ (YAYLA TATİLİ ÖNERİLERİ)

İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 2

Yaylaların yeşil çayırları ve açan çiçekleri doğanın uyanışının tüm güzelliğini sergiliyor.

İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 3

Uçsuz bucaksız ladin ve köknar ormanları ile buluşan çayırlar adeta bir tablo gibi yeşilin her tonunu gözler önüne seriyor.

İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 4

Açan mor ve sarı renkli orman gülleriyle ayrı güzelliğe bürünen Doğu Karadeniz yaylaları, temiz havasıyla da ziyaretçilerine adeta nefes oluyor.

İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 5

Giresun'un Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları da yüksek tepelerinde kar olmasına rağmen yeşilin tonlarına bürünmüş durumda. 

İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 6
Doğada huzur bulmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan bu yaylalar, Covid-19 salgını nedeniyle ilkbaharda sessiz kaldı.
İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 7

Doğa harikası yaylalar, kontrollü normalleşmeyle birlikte tabiatın uyanışına şahit olmak isteyenleri ağırlayacağı günleri bekliyor.

İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 8

Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, kentin yaylarında doğanın canlanmasıyla insanların içini rahatlatacak görüntülerin oluştuğunu söyledi.

İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 9

Yeşilin, mavinin ve beyazın farklı tonlarını şu anda yaylalarda görmenin mümkün olduğunu ifade eden Gürgenci, "Yaylalarda tepelerin bazı bölümleri hala beyaz karlar altında. Çayırlar ise yeşile bürünmüş, gökyüzünün maviliği ise burada bir başka. Üç rengin iç içe geçtiği bir tabiat güzelliğini görmek mümkün" dedi.

İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 10

Gürgenci, Giresun yaylalarının ziyaretçilerin gözlerini hoş tutacak birçok güzelliğe sahip olduğunu belirterek, "Bu görsel şölene kontrollü normalleşmeyle insanların tekrar kavuşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 11
İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 12
İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 13
İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 14
İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 15
İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor - 16

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