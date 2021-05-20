İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor

Yeşilin, mavinin ve beyazın farklı tonlarını şu anda yaylalarda görmenin mümkün olduğunu ifade eden Gürgenci, "Yaylalarda tepelerin bazı bölümleri hala beyaz karlar altında. Çayırlar ise yeşile bürünmüş, gökyüzünün maviliği ise burada bir başka. Üç rengin iç içe geçtiği bir tabiat güzelliğini görmek mümkün" dedi.