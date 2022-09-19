İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu

Dünyada türünün en büyük örnekleri arasında yer alan ve 1602 egzotik, 403 endemik bitkiye ev sahipliği yapan Atatürk Arboretumu, ziyaretçilerine sonbaharın tüm renklerinin yansıdığı eşsiz bir manzara sunuyor.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 19.09.2022 - 11:37

İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 1

TÜRÜNÜN EN BÜYÜK ÖRNEKLERİ ARASINDA

Dünyada türünün en büyük örnekleri arasında yer alan Atatürk Arboretumu, ziyaretçilerine sonbaharın tüm renklerinin yansıdığı eşsiz bir manzara sunuyor.

Prof. Dr. Hayrettin Kayacık tarafından araştırma ve gözlem amacıyla 1949'da kurulan Atatürk Arboretumu, araştırma kurumlarının, bilim insanlarının ve doğa severlerin incelemelerine, bilimsel araştırmalarına açık bir laboratuvar olarak hizmet vermesinin yanı sıra 2011'den bu yana ziyaretçileri de ağırlıyor.

İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 2

Belgrad Ormanı'nın güneydoğusunda 296 hektarlık orman parçası üzerinde kurulu, 1.602 egzotik, 403 endemik bitkiye ev sahipliği yapan Atatürk Arboretumu, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da kentin gürültüsünden uzaklaşmak ve mevsimin güzelliklerini yaşamak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor.

İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 3

İçerisinde bulunan 3 suni göleti ve bitki çeşitliğiyle mevsimin güzelliklerini yaşamak isteyenlerin ilgi odağı arboretumda, ziyaretçiler sonbahar renkleri olan sarı, kahverengi ve yeşilin tüm tonlarını keşfederken, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 4

Atatürk Arboretumu'nu, yıllık ortalama 200 bin kişi ziyaret ediyor.

İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 5

HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK, PAZARTESİ KAPALI

Yiyecek ve içecekle girilmesine izin verilmeyen canlı ağaç parkını, üniversite öğrencileri ve akademisyenler de bilimsel çalışmaları için ziyaret ediyor. Bilimsel araştırma ve gözlem dışında film, katalog ve düğün çekimleri için tercih edilen mekanların başında gelen Atatürk Arboretumu, pazartesi günleri ziyarete kapalı.

İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 6

ATATÜRK ARBORETUMU GİRİŞ ÜCRETLERİ

Sarıyer, Kemerburgaz-Bahçeköy Yolu üzerindeki arboretum için oluşturulan internet sitesi üzerinden online bilet alınabiliyor.

Atatürk Arboretumu'na giriş ücretleri hafta içi ve hafta sonu olduğunda değişiyor.

  • Hafta içi tam 7.50 TL, öğrenci 2.50 TL.
  • Hafta sonu tam 20 TL, öğrenci 7.50 TL.

Müze kart burada geçerli değil. Bayram tatillerinde de hafta sonu fiyatları geçerli oluyor.  

İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 7
İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 8
İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 9
İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 10
İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 11
İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 12
İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 13
İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 14
İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 15
İstanbul'da sonbahar rotası önerisi: Atatürk Arboretumu - 16

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