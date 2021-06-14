Karadeniz'in menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası doğaseverleri ağırlıyor

Kara, Almanya'da da salgın koşulları nedeniyle iş yerleri dışında bir yere gidemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak işe, oradan da eve. Şimdi tabii ki burada tertemiz havada olmak beni çok mutlu etti. İnsanımızın artık biraz daha rahat şekilde gezmesi bizi sevindirdi. Aynı şekilde bizim için de çok güzel oldu. Bu güzel ülkeyi tanıtmak, gezmek gerekiyor yani biz gezdikçe, gördükçe tanıtabiliriz"