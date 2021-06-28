Karadeniz'in yeni gözdesi 'Elevit Yaylası' ziyaretçilerine nefes oluyor

DÜĞÜN FOTOĞRAFÇILARI İÇİN DE EŞSİZ İMKANLAR SUNUYOR

Düğün fotoğrafçısı Oğuz Serin de kademeli normalleşmede yoğunluk olduğunu söyledi.

Bir hafta önceden randevuları almaya başladıklarını belirten Serin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her bir yerinden gelin ve damatlar geliyor. Özellikle Çamlıhemşin'in yükseklerinde bulut denizleri oluyor. Gito ve Huser Yaylası'nda olsun. Sırf onun için gelenler oluyor. Oraların da belli saatleri oluyor. Biz önce bir drone uçuruyoruz. Drone ile bakıyoruz, bulut denizi varsa arabayla oraya çıkıyoruz. Daha sonra gelin ve damada fotoğraf çekiyoruz. Onlar da bundan dolayı çok mutlu oluyor. Müthiş bir doğamız var. Gelin ve damatlar bundan dolayı çok şanslılar"