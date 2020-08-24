Kastamonu'nun bir başka saklı hazinesi: Ginolu Kalesi

"ENDER OLARAK GÖRÜLEBİLECEK YERLERDEN BİRİ"

Kalenin ve koyun güzelliğine hayran kaldıklarını vurgulayan Yüksel, "Buraların saklı cennet olduğunu düşünüyorum. Çok hoşuma gitti. Çatalzeytin'i tanıtabilecek çok güzel bir yer. Birçok ülkeyi gezmiş biri olarak ben böyle bir şeye çok fazla rast gelmedim. Ender olarak görülebilecek yerlerden biri. Bu tarafa yolu düşen arkadaşlarımız olursa kesinlikle buraya gelmelerini öneriyorum. Burada dolu dolu bir gün geçirebilirler" diye konuştu.