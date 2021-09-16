Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde her yıl binlerce turisti ağırlayan Dalyan Kanalı, bu yıl da misafirlerinin öncelikleri arasında yer alıyor.

İHA - Anadolu Ajansı 16.09.2021 - 16:33 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 17:02

Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 1

Muğla'nın Ortaca ilçesinde her yıl binlerce turistin sazlıklar arasında teknelerle gezdiği doğal güzellikleriyle ünlü Dalyan Kanalı, bu yıl da misafirlerinin öncelikleri arasında yer alıyor.

DALYAN'DA SİZİ MUTLU HİSSETTİRECEK 10 ŞEY

Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 2

Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen ve her yıl ortalama 1 milyon turisti ağırlayan Dalyan Kanalı'nda turistik gezilerde kullanılan tur tekneleri, labirent görünümlü sazlıkların arasında turistleri gezdiriyor.

Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 3

Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan da zengin bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor.

Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 4

Bölgeye tatil için gelen yerli turistler, sazlıklar arasında günübirlik tekne turlarına katılıyor. Turun ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, plajdan denize giriyor.

Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 5

Dalyan'da yaklaşık 32 yıldır turizm işletmeciliği yapan Özay Akdoğan, Dalyan Kanalı'nda 500'e yakın teknenin turizme hizmet verdiğini söyledi.

Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 6

Akdoğan, gelen misafirlerin kanalın etrafında bulunan İztuzu Plajını, nesli tehlike altındaki caretta carettaları, çamur banyolarını gördüğünü kaydetti.

Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 7
Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 8
Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 9
Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 10
Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 11
Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 12
Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 13
Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 14
Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 15
Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 16
Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 17
Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 18
Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 19
Labirent sazlıkları ile turistlerin gözdesi: Dalyan Kanalı - 20

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER