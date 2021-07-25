'Lavanta kokulu köy' Kuyucak, lavanta vadisiyle cazibesini artıracak

Ulusoy, bölgenin turizmden daha fazla gelir elde etmesini amaçladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kuyucak'ta biz de 100 dönüm lavanta bahçesi oluşturduk. Köyde görselliği yüksek bir lavanta vadisi oluşturacağız. Orman arazisi olan 60 dekarlık alanın bu yıl lavanta dikimlerini tamamladık. Lavanta bahçelerinin güzelliğini daha çok yaşamak için lavanta alanlarını artırmaya çalışıyoruz. İnşallah bu bölge lavanta tepeleri ve vadileriyle hem yöre halkımıza hem de ülkemize daha çok katkı sağlayacak"