Mersin'de tarihin binlerce yıllık tanığı: Alahan Manastırı

Mersin'de milattan sonra 440-442’de yapıldığı tahmin edilen Alahan Manastırı, biri yıkılmış iki kilise, kayalara oyulmuş keşiş odaları ve vaftizhaneyi barındırıyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ye benzer mimarisi ve süslemeleri nedeniyle "Mersin'in Ayasofya'sı" olarak da bilinen manastır, Hristiyanlığın geçiş yolu olarak da önem taşıdığı için bu dinin hac yollarından biri olarak anılıyor.