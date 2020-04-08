Oturduğunuz yerden dünyayı gezin

ntv.com.tr 08.04.2020 - 10:25
Karantina günlerinde bütün gezegen evine kapandı ama teknolojinin yardımıyla hala dünyanın birçok yerine sanal da olsa seyahat edebiliyoruz. Bu sayede onlarca müzenin turlarına katılabiliyor, farklı ülkelerin turistik aktivitelerini demeyimleyebiliyor ve doğanın sunduğu güzellikleri ekranlarımızdan izleyebiliyoruz.
Brandlifemag.com, evinizden çıkmadan, hatta koltuğunuzdan bile kalkmadan deneyimleyebileceğiniz en ilginç beş aktiviteyi sizler için derledi.
İNTERNET ÜZERİNDEN GEZEBİLECEĞİNİZ MÜZELER VE TURİSTİK ALANLAR
Dünyanın en ünlü sokak sanatçısı, gizemli Banksy’nin eserlerini görmek için artık İngiltere’ye gitmenize gerek yok. Artık Bristol’e sanal bir yolculuk yapabilir ve Cactus UK adlı geliştiricinin The Banksy Bristol Trail adlı mobil uygulamasıyla sanatçının en iyi eserlerini akıllı telefon ya da tabletinizden görebilirsiniz. Bu uygulamanın yanı sıra, Bristol Müzesi’nin sanal turu da birçok farklı sanatçıların eserlerinin yanı sıra Banksy’nin Paintpot Angel adlı heykelini görmenizi sağlıyor.
https://bit.ly/2xc3xG9
Moskova’nın en popüler turistik aktivitelerinden biri de Sovyet mimarisinden modern mimariye dek, farklı farklı tarzlarda inşa edilmiş ünlü metro istasyonlarını gezmek. Moscow Metro Career Guidance Center, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından günde beş farklı sanal tur düzenleyeceğini duyurdu. Hikaye kısmında yayınladıkları turlar, sizi kumanda odalarından mimariye odaklanan turlara ve hatta yıllardır kapalı kalmış tarihi istasyonlara götürecek. Şimdilik Rusça yayınlanan bu rehberli turlar gördükleri yoğun ilgi nedeniyle 8 Nisan’dan itibaren İngilizce yayınlanmaya da başlayacak.
https://www.instagram.com/profmetro
Nisan ayının gelmesiyle baharı müjdeleyen kiraz çiçekleri açmaya başladı. Washington da her bahar kiraz çiçeklerinin pembesiyle süslenen şehirlerden biri. National Mall’s Bloom Cam adlı web sitesi ilkbaharın renklerini evinize getirmek için 7/24 canlı yayın yapıyor. Sık sık farklı çekim açılarını sunan web cam sayesinde hem kiraz çiçeklerinin yavaş yavaş açmasını hem de Washington’un ikonik yapılarını ekranınızdan izleyebilirsiniz.
https://nationalmall.org/bloomcam
Floransa’nın yakınlarında bulunan ve 15. yüzyıldan kalma bir çiftlik evinden otele dönüştürülen Il Salviatino’nun şefi Silvia Grossi otelin Instagram hesabından klasik İtalyan yemeklerini evde yapabilmeniz için dersler vermeye başladı. Grossi leziz tariflerinde otelin bahçesinde yetişen taze ve organik ürünleri kullansa da tariflerindeki birçok malzemeyi evinizde bulabilir veya yerine alternatif malzemeler kullanabilirsiniz. Çevrim içi yemek atölyeleri her hafta iki defa Instagram üzerinden yayınlanıyor.
https://www.instagram.com/IlSalviatino/
Berlin’in dillerden düşmeyen hareketli gece hayatı da karantina kurbanı oldu. Ancak United We Stream ile ARTE Concert’in işbirliği sayesinde canlı DJ setler ve performanslar Berlin kulüplerinin durmak bilmeyen partilerini evinize getiriyor. Performans programına buradan ulaşabilir ve bunları canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://en.unitedwestream.berlin/