Plajlarda oluşturulan 'özel bölümler' ilgi görüyor

Ülgüner, özellikle turistlerin kendilerini daha rahat izole edebilecekleri mekanlar istediklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanlar otellerimizde birbirinden ayrı, arzu edildiğinde kendi alanlarında tatil yapabilecekleri imkana sahip. Misafirlerin günlerini geçirdikleri en yoğun alanlar sahiller. Şezlonglarımızı da ayırdık ama kendisini daha fazla izole etmek isteyen tatilcilerimiz için kabanalarımız ve pavilionlarımız hazır. Bunlar şu anda çok tercih ediliyor. Misafirlerimiz daha gelmeden buralar hakkında bilgi istiyor, rezervasyon şartlarını soruyor. Kabanalar 8-10 kişilik kapasitelerde. Her birinde tatilcilere özel ayrı personelin hizmet ediyor"