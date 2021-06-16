Rize'de bulutların üzerindeki Huser Yaylası gözleri kamaştırıyor

Serkan Andiçi de bölgeye geldikleri için çok mutlu olduklarını vurguladı.

Andiçi, "Gerçekten büyüleyici bir atmosferi var. Kafayı dinlemek ve doğa ile baş başa kalabilmek için herkese tavsiye ediyoruz. Karadeniz'in bu bölgesine ilk kez geldik. Gerçekten muazzam bir güzelliği var." dedi.