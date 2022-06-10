Sırbistan hakkında bilinmesi gerekenler (Sırbistan'da gezilecek yerler)

Haberler 10.06.2022 - 12:23
Sırbistan, Avrupa kıtası içerisinde ve Balkan yarımadası olarak adlandırılan bölgenin tam da orta noktasında yer alıyor. Sırbistan doğuda Bulgaristan ve Romanya, güneyde Makedonya ve Arnavutluk, batıda ise Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan ile komşu.
Ülkenin başkenti ise Belgrad.
Eski Yugoslavya’ya da başkentlik yapan Belgrad, hem siyasi hem de turistik anlamda bölgenin en önemli şehirlerinden biri konumunda.
Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği Belgrad, gerek tarihi yapıları gerekse Avrupa mimarisi ile turistlerin gözde adresleri arasında yer alıyor.
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Başkent: Belgrad
Nüfus: 7 milyon (2018)
Etnik yapı: Yüzde 82,86 Sırp, yüzde 3,91 Macar, yüzde 1,81 Boşnak, yüzde 11,42 diğer
Yüzölçümü: 77 bin 474 kilometrekare
Dil: Sırpça
Din: Yüzde 90,5 Hristiyan, yüzde 3,5 Müslüman, yüzde 6 diğerleri
Para Birimi: Sırp Dinarı
Sırbistan, 7,5 milyona yakın nüfusuyla en kalabalık Batı Balkan ülkesi konumunda. Nüfusun büyük bölümünü Sırpların oluşturduğu ülkede, Müslümanlar daha çok Sırbistan’ın güneydoğusunda Sancak ve Preşevo bölgelerinde yaşıyor. 77 bin 474 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Sırbistan’da resmi dil Sırpça.
Eski Yugoslavya’nın lideri Josip Broz Tito’nun 1980’de ölmesinin ardından ülkenin başına geçen Sırp milliyetçisi Slobodan Milosevic, ülkenin dağılmasını tetikledi. Milosevic, bağımsızlıklarını ilan etmelerinin ardından önce Hırvatistan’a, ardından Bosna Hersek’e savaş açtı. Eski Yugoslavya topraklarında yaşanan savaşlarda yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarcası evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Savaşların ardından sadece Sırbistan ve Karadağ’dan oluşan Yugoslavya Federal Cumhuriyeti kurulsa da Yugoslavya ismi bir süre sonra tarihe karışıp yerini Sırbistan-Karadağ’a bıraktı. Karadağ’ın da 2006 yılında bağımsız olmasıyla ülke sadece Sırbistan adını kullanmaya başladı.
Sırbistan’daki özerk bölgelerden Kosova ise 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşın ardından önce Birleşmiş Milletler (BM) kontrolüne geçti, ardından 2008 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Arnavut nüfusun yoğun yaşadığı Kosova,
Sırbistan tarafından hala kendi toprağı olarak tanımlanıyor.
Sırbistan, kuzeyde Macaristan, batıda Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ, güneyde Makedonya ve Kosova, doğuda Romanya ve Bulgaristan ile komşu. Denize kıyısı olmayan Sırbistan’da karasal iklim hakim.
Sırbistan çok sıcak bir ülke değil özellikle kış ayları oldukça sert geçiyor.
Bu nedenle ülkeyi ziyaret etmek için en uygun dönem nisan ve ekim ayları.
- Kalemegdan
- Knez Mihailova Caddesi
- Nikola Tesla Müzesi
-Aziz Sava Katedrali
- Taş Meydan
- Aziz Mark Kilisesi
- Sırbistan Ulusal Müzesi