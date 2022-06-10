Sırbistan hakkında bilinmesi gerekenler (Sırbistan'da gezilecek yerler)

Sırbistan, Avrupa kıtası içerisinde ve Balkan yarımadası olarak adlandırılan bölgenin tam da orta noktasında yer alıyor. Sırbistan doğuda Bulgaristan ve Romanya, güneyde Makedonya ve Arnavutluk, batıda ise Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan ile komşu.

Ülkenin başkenti ise Belgrad.

Eski Yugoslavya’ya da başkentlik yapan Belgrad, hem siyasi hem de turistik anlamda bölgenin en önemli şehirlerinden biri konumunda.

Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği Belgrad, gerek tarihi yapıları gerekse Avrupa mimarisi ile turistlerin gözde adresleri arasında yer alıyor.

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