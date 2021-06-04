Torosların eteğinde yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Gelincik Tepesi

"HEM DENİZ HEM DAĞ İKLİMİNİ BİR ARADA BARINDIRIYOR"

Sporculardan Ahmet Kıratlı da bölgenin, doğal güzelliği ve uygun koşullarıyla yamaç paraşütüyle ilgilenenlere çok büyük avantajlar sağladığını belirterek, "Burası inşa edilebilen bir tepe değil. Yaradılıştan gelen bir harika. Bu da Mersin için çok güzel bir şey. Merkezi konumda olması daha fazla ön planda olmasını sağlıyor. Herkesin gelip denemesini tavsiye ediyorum. İnanılmaz bir güzelliği var. Hem deniz hem de dağ iklimini bir arada barındırdığı için diğer yerlerden farklı" ifadelerini kullandı.