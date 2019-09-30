Trabzon'da 120 metre yükseklikten akan gizli cennet: Aytaş Asmasu Şelalesi

Türkiye’de bu kadar yükseklikte bir şelale olmadığını öğrendiklerini ifade eden Yalçınyiğit, “Burası çok eskiye dayalı bir yer. Şu an daha yeni yeni tanınmaya başlandı. Burasının turizme açılacağı söylendi ancak aradan 2-3 yıl geçmesine rağmen bu konuda pek bir şey yapılmadı. Şelalenin tam önüne çıkan yolu yok. Ailelerin buraya gelerek oturabileceği bir alan yok. Şelalenin çevresine oturulacak alanlar yapılsa buraya daha çok insan gelir. Arap turistler burayı çok seviyor, inanılmaz güzellikte buluyorlar.