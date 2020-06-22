Turistlerin yeni gözdesi lavanta tarlaları

Tekirdağ'da turistlerin ilgi odağı olan rengarenk lavanta tarlaları, Covid-19 tedbirleri altında misafirlerini ağırlamaya başladı.

Anadolu Ajansı 22.06.2020 - 16:17

Turistlerin yeni gözdesi lavanta tarlaları - 1

Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları, lavanta tarlalarındaki güzellikleri karelerine yansıtırken, corona virüs (Covid-19) tedbirlerine de uyarak maske takıyor. 

Bazı vatandaşlar da mor tarlalarda fotoğraf çektirmek için bölgeye geliyor.

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Turistlerin yeni gözdesi lavanta tarlaları - 2

Bölgeyi ziyaret eden Reyhan Özen, Tekirdağ'daki bu güzelliklerin arasında fotoğraf çektirmenin çok güzel olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde pek dışarıya çıkmadıklarını belirten Özen, "Normalleşme sürecinde tedbirlerimizi alarak dışarı çıkıyoruz. Burada böyle bir tarla vardı, arkadaşlarla fotoğraf çektirmeye geldik. Burası harika, herkesin gelip görmesi gereken bir yer" dedi.

Turistlerin yeni gözdesi lavanta tarlaları - 3
Arkadaşlarının fotoğraflarını çeken Erdi Keskin de başka şehirlerden gelenlerin de lavanta tarlalarını ziyaret ettiklerini ifade etti.
Turistlerin yeni gözdesi lavanta tarlaları - 4

Lavanta tarlalarının adeta doğal bir stüdyo olduğunu vurgulayan Keskin, "Sürekli arkadaşlarla fotoğraf çekmeye gidiyoruz. Burasını da yeni keşfettik ve harika bir yer. Bu güzellikleri ölümsüzleştirmek bizi çok sevindirdi" diye konuştu.

Turistlerin yeni gözdesi lavanta tarlaları - 5
Turistlerin yeni gözdesi lavanta tarlaları - 6
Turistlerin yeni gözdesi lavanta tarlaları - 7
Turistlerin yeni gözdesi lavanta tarlaları - 8
Turistlerin yeni gözdesi lavanta tarlaları - 9
Turistlerin yeni gözdesi lavanta tarlaları - 10
Turistlerin yeni gözdesi lavanta tarlaları - 11
Turistlerin yeni gözdesi lavanta tarlaları - 12

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