Turistlerin yeni gözdesi lavanta tarlaları

Bölgeyi ziyaret eden Reyhan Özen, Tekirdağ'daki bu güzelliklerin arasında fotoğraf çektirmenin çok güzel olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde pek dışarıya çıkmadıklarını belirten Özen, "Normalleşme sürecinde tedbirlerimizi alarak dışarı çıkıyoruz. Burada böyle bir tarla vardı, arkadaşlarla fotoğraf çektirmeye geldik. Burası harika, herkesin gelip görmesi gereken bir yer" dedi.