Turizm cenneti Bozcaada Forbes dergisinde

Ann Abel yazısının devamında, Türklerin çok konuksever olduğunu, Bozcaada’da sosyal hayatın sokaklarda yaşandığını, kimi zaman çay, kimi zaman da şarap içerek bir kişi ile tanışıp, onun arkadaşları ile grup sohbetlerine katılarak keyifli zaman geçirmenin mümkün olduğunu ifade etti. Abel, adanın kitlesel turizmden ziyade butik ve kaliteli yaşam stilini benimseyen insanlarla dolu olduğunu belirtti.