Türk dağcı Burak Saral Avrupa'nın zirvesine tırmandı

Saral, Elbrus Dağı'na tırmanmasına sponsorluğuyla destek olan Teknopark İstanbul'a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Dünyada bu spor oldukça ilerlemiştir ve son yıllarda ülkemizde bu spora olan ilgi katlanarak artmaktadır. Maddi imkansızlıklar benim gibi birçok sporcunun önündeki aslında tek engel aslında. Bu faaliyeti başarıyla yapabilmem için bana destek olan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Sayın Bilal Topçu ve tüm yöneticilerime ekibim adına teşekkür ederim"