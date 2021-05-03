Türkiye'nin ikinci jeoparkı Kapadokya'da oluşturulacak

JEOPARK MÜZESİ DE KURULACAK

Becel, jeopark çalışmasının bölgenin marka değerini yükselteceğini belirterek, şunları kaydetti:

"1985 yılında Göreme Milli Parkı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmıştı. Onun dışında bölgede uluslararası tescilli bir alan yok. Jeoparkla bölgemizin büyük kısmının uluslararası tescilini sağlamayı hedefliyoruz. Jeolojik oluşumlar buna müsait. Çalışmayı ayrıca Nevşehir'de açılacak, jeopark müzesiyle taçlandırmak istiyoruz. Sahada çalışmalar yapılıyor. Acıgöl, Derinkuyu ve Kozaklı ilçelerine kadar bu kapsamda değerlendirilecek zengin bir yapıya sahibiz. UNESCO'ya mektubumuz gönderdik. Veriler ve dosyalarımız hazırlanıyor. Uzun ve meşakkatli bir süreç yürütülüyor. Eylül ayında da dosyalar UNESCO'ya gönderilecek. Nevşehir'de katma değer üreten tüm sektör paydaşları yeni bir markanın ilimize kazandırılması konusunda istekli"