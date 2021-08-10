Türkiye'nin zirvesi 20 bin yıllık 'Cilo Buzulları' eriyor

İHA 10.08.2021 - 12:46 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 13:17
Dünya genelinde etkili olan küresel ısınma ve iklim değişikliği beraberinde riskleri de getiriyor. Bu risklerden biri de buzulların erimesi oldu.
Hakkari-Yüksekova sınırında Cilo Dağları’nda yer alan 20 bin yıllık buzullar, doğaseverlerin uğrak mekanı olurken, küresel ve iklim değişiklikleri nedeniyle gün geçtikçe eriyor.
Türk Coğrafya Kurumu da iklim değişikliğinin Türkiye'deki buzullarına etkisini gözlemlemek için Hakkari ve Yüksekova Cilo Dağları'nda 5 günlük arazi çalışması yaptı.
Coğrafya öğretmenlerinden oluşan kadroyla, 1950 metrelerdeki Yüksekova'da sazlık ve bataklık alanları gezdi, 3 bin 794 metre yüksekliğindeki Sat Dağları'nın buzul göllerini gözlemledi.
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Aktif buzullar, enine buzul çatlakları, erime öncesindeki eski buzuldan geriye kalan buzul çizikleri ve buzul cilalama izlerini gören ekip, yaylalardaki otlaklarda sürü sahiplerinden bilgi aldılar.
Buzulların araştırılmasının ilk kez 1948 yılında Sırrı Erinç hoca tarafından yapıldığını söyleyen Coğrafya Öğretmeni ve araştırmacı Kenan Canan, yapılan araştırmalarda buzulların 4 kilometre mesafede olduğu tespit edildiğini, fakat 2009 yılında yapılan araştırmalarda buzulların 1 kilometreye kadar düştüğünü tespit ettiklerini dile getirdi.
En son 5 Temmuz 2021 tarihinde, Türk Coğrafya kurumu tarafımdan 30 kişilik coğrafya ekibi ile Hakkâri’deki buzullar yerinde incelendi.
Sonraki nesillerin buzullardan haberdar olamayacağından bahseden Canan, “Acilen çözümler bulmalıyız. Küresel ısınmanın, iklim değişikliğin belki önüne belki tamamen geçemeyiz ama bireysel olarak her birey neler yapabilir bunun üzerine oturup konuşmalıyız.” dedi.
Buzulların gün geçtikçe erdiğini söyleyen doğasever Faruk Akbaş, "4 yıl önce tekrar buraya gelmiştim. Geldiğimiz yer tamamen buzuldu. Burada da buzul mağarası vardı. Buzulların yarısı yok yok olmuş.” dedi.
70 yıllık süre içerisinde buzulların ciddi anlamada küçülmüş olduğunu ve bu şekilde hızla erimeye devam ederse 20-30 yıl sonra buzulları tamamen yok olma ihtimali var.
Daha sonra Cilo Buzul Vadisi'ndeki buzullara ve şelale bölgesine çıkıldı. Kuraklık nedeniyle buzullardaki gerilemeleri yerinde gözleyen ekip, 3 bin 50 metredeki Gelyano Buzul Gölü'nü inceledi.