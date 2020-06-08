UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren Beypazarı turizme hazır

Yaklaşık 3 aylık süreçte vatandaşlar birçok kuralı benimsedi. Kendi sağlıkları ve bizim personel sağlığı için bizlere zorluk çıkarmamalarını, ısrarlı olmamalarını temenni ediyorum. Pandemi süreci olmasaydı büyük bir beklentimiz vardı. Beypazarı tek başına değil çevre olarakta özel. Günlük 200-250 Koreli geliyordu. Kapadokya’dan başlayıp İstanbul’a doğru giderken Beypazarı’nın bir durak noktası olduğunu UNESCO’ya girdikten sonra bu sayının artacağını umuyorduk. Uçak seyahatlerinin başlamasını bekliyoruz. Biz gerek belediye gerek işletme bu kurallar dahilinde bütün önlemleri aldık” diye konuştu.