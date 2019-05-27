UEFA Avrupa Ligi Finali ne zaman? (Chelsea Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?)
ntv.com.tr
Chelsea ve Arsenal, bu akşam finalde karşılaşıyor. 2019 Avrupa Ligi kupası, Azerbaycan'ın Bakü kentinde oynanacak final maçıyla sahibine kavuşacak. Premier Lig takımları Chelsea ve Arsenal'in karşılaşacağı maçta, kupa iki İngiliz takımından birinin olacak. Peki Chelsea Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
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AVRUPA LİGİ'NDE İNGİLİZ FİNALİ
Avrupa Ligi 2018-19 finali, bu yıl Azerbaycan'ın Bakü kentinde oynanacak.
Chelsea-Arsenal, 2015 yılında hizmete giren, EURO 2020'de 3 maça ev sahipliği de yapacak olan Bakü Olimpik Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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İLKLERİN MAÇI
UEFA Avrupa Ligi'nde Video Yardımcı Hakem sistemi (VAR), ilk kez bu maçta kullanılacak.
Chelsea Arsenal maçını özel kılan ayrıntılardan biri de; maçın uzatmaya gitmesi halindee ilk kez takımların birer kez 4. oyuncu değişikliğini kullanabilecek olması.
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CHELSEA-ARSENAL MAÇI HAKEMLERİHakem: Gianluca Rocchi (İtalya) Yardımcı hakem: Filippo Meli, Lorenzo Manganelli (İtalya) 4. hakem: Daniele Orsato (İtalya) VAR hakemi: Massimiliano Irrati (İtalya) VAR yardımcıları: Marco Guida (İtalya), Szymon Marciniak (Polonya) Ofsayt VAR: Pawel Sokolnicki (Polonya)
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CHELSEA ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?Futbolseverler, Türkiye Saati ile 22.00'da başlayacak Chelsea Arsenal maçını beIN Sports kanalından canlı yayınla izleyebilecek.
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EN SON 2004 YILINDA KARŞILAŞTILAR
İki takım en son 2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligiçeyrek finalinde karşı karşıya gelmişti.
Chelsea, iki maç sonunda Arsenal'a 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale yükselmişti.
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CHELSEA-ARSENAL İDDAA ORANLARI
İddaa, Avrupa Ligi Finali'nde oynanacak Chelsea-Arsenal maçı için oranları belirledi.
Chelsea'nin galibiyeti için 2.1, Arsenal için 2.6, beraberlik ihtimaline de 2.9 oran belirlendi.
Kuponların 2.5 gol üstü seçeneğini işaretleyen bahisseverler 1.70, 2.5 gol altı oynayanlar ise 1.65 kazanacak.
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