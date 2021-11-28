2,5 milyon lira kazanmak ister misiniz? ABD'li firma yeni insansı robotu için yüz arıyor

Konuya yönelik açıklama yapan şirket, "Şirketimiz yüz tanıma, konuşma, otonom navigasyon, yapay zeka ve diğer robotik alanlarda kullanılmak üzere teknolojiler geliştiriyor. 2019’dan bu yana aktif olarak insansı robotlar üretiyor ve piyasaya sürüyoruz. Yeni müşterilerimiz büyük ölçekli bir proje başlatmak istiyor bu yüzden yasal gecikmeleri önlemek için yeni robotlarda kullanılacak bir yüz lisansı gerekiyor” dedi.