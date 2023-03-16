2023 Steam bahar indirimleri ne zaman? Steam indirim takvimi

Steam 2023 indirim dönemleri belli oldu. Ülkemizde de büyük rağbet gören Steam indirim dönemlerinde farklı türlerde birçok oyun yüzde 80 ile yüzde 90 arasında indirimlerle satışa sunuluyor. Peki, 2023 Steam bahar indirimleri ne zaman?

2023 Steam bahar indirimleri ne zaman? Steam indirim takvimi - 1

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam, yılın belli dönemlerinde yaptığı büyük indirimlerle gündeme geliyor. Aralık ayında gerçekleştirilen kılş indirimleri ardından büyük bahar indirim dönemi için geri sayım başladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

2023 Steam bahar indirimleri ne zaman? Steam indirim takvimi - 2

STEAM BAHAR İNDİRİMLERİ

Steam’in en büyük indirim dönemleri genellikle mevsimsel indirimlerde oluyor. 2023 Steam Bahar İndirimleri 16 Mart - 23 Mart tarihleri arasından gerçekleştirilecek.

2023 Steam bahar indirimleri ne zaman? Steam indirim takvimi - 3

2023 YILI İNDİRİM TAKVİMİ

Spor Festivali: 15-22 Mayıs

Next Fest: 19-26 Haziran

Yaz İndirimi: 29 Haziran – 13 Temmuz (büyük
mevsimsel indirim)

Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz

Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos

Strateji Festivali: 28 Ağustos – 4 Eylül

SHMUP Festivali: 25 Eylül – 2 Ekim

Next Fest: 9-16 Ekim

Steam Çığlık Festivali’nin (Cadılar Bayramı)

Dönüşü: 26 Ekim – 2 Kasım (ayrıntılı bilgi yakında paylaşılacak)

Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük
mevsimsel indirim)

Kış İndirimi: 21 Aralık – 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)

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