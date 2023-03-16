2023 Steam bahar indirimleri ne zaman? Steam indirim takvimi

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam, yılın belli dönemlerinde yaptığı büyük indirimlerle gündeme geliyor. Aralık ayında gerçekleştirilen kılş indirimleri ardından büyük bahar indirim dönemi için geri sayım başladı.
Steam’in en büyük indirim dönemleri genellikle mevsimsel indirimlerde oluyor. 2023 Steam Bahar İndirimleri 16 Mart - 23 Mart tarihleri arasından gerçekleştirilecek.
Spor Festivali: 15-22 Mayıs
Next Fest: 19-26 Haziran
Yaz İndirimi: 29 Haziran – 13 Temmuz (büyük
mevsimsel indirim)
Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz
Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos
Strateji Festivali: 28 Ağustos – 4 Eylül
SHMUP Festivali: 25 Eylül – 2 Ekim
Next Fest: 9-16 Ekim
Steam Çığlık Festivali’nin (Cadılar Bayramı)
Dönüşü: 26 Ekim – 2 Kasım (ayrıntılı bilgi yakında paylaşılacak)
Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük
mevsimsel indirim)
Kış İndirimi: 21 Aralık – 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)