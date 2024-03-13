ABD rapor hazırlattı: Yapay zeka insanlığı yok edebilir!
ABD Hükümeti yapay zekanın risklerinin el alındığı bir rapor hazırlattı. Hazırlanan rapora göre yapay zeka, önümüzdeki yıllarda insanlığın soyunun tükenmesine bile yol açabilecek bir risk haline gelebilir. Raporda bu risklerin neler olabileceği ve bunlara karşı alınabilecek önlemler ortaya koyuluyor.
Yapay zeka teknolojisi son yıllarda tahmin edilenin de ötesinde bir hızla ilerliyor. Peki bu hızlı ilerleme, gelecekte insanlık için bir tehdit oluşturabilir mi? Uzmanlar bunun mümkün olduğunu söylüyor
ABD Dışişleri Bakanlığı da bu riskleri ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri ortaya koyan 247 sayfalık bir rapor hazırlattı. "Gelişmiş Yapay Zekanın Emniyetini ve Güvenlğini Artırmaya Yönelik Eylem Planı" başlıklı rapor için 1 yıldan uzun süre çalışıldı.