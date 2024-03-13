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ABD rapor hazırlattı: Yapay zeka insanlığı yok edebilir!

ABD Hükümeti yapay zekanın risklerinin el alındığı bir rapor hazırlattı. Hazırlanan rapora göre yapay zeka, önümüzdeki yıllarda insanlığın soyunun tükenmesine bile yol açabilecek bir risk haline gelebilir. Raporda bu risklerin neler olabileceği ve bunlara karşı alınabilecek önlemler ortaya koyuluyor.

ABD rapor hazırlattı: Yapay zeka insanlığı yok edebilir! - 1

Yapay zeka teknolojisi son yıllarda tahmin edilenin de ötesinde bir hızla ilerliyor. Peki bu hızlı ilerleme, gelecekte insanlık için bir tehdit oluşturabilir mi? Uzmanlar bunun mümkün olduğunu söylüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı da bu riskleri ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri ortaya koyan 247 sayfalık bir rapor hazırlattı. "Gelişmiş Yapay Zekanın Emniyetini ve Güvenlğini Artırmaya Yönelik Eylem Planı" başlıklı rapor için 1 yıldan uzun süre çalışıldı.

VİDEO: Yapay zeka fırsat mı tehdit mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ

ABD rapor hazırlattı: Yapay zeka insanlığı yok edebilir! - 2

Bu süre zarfında aralarında OpenAI, Google DeepMind, Meta gibi yapay zeka sektörünün önde gelen şirketlerinin uzmanları ve güvenlik yetkililerinin de olduğu 200'den fazla kişiyle görüşmeler gerçekleştirildi Ortaya karamsar bir tablo çıktı.

ABD rapor hazırlattı: Yapay zeka insanlığı yok edebilir! - 3

Gladstone AI firmasına hazırlatılan ve pazartesi günü yayımlanan rapor, yapay zekanın insanlığın türünün yok olmasına yol açabilecek potansiyele sahip olduğunu ortaya koydu. Rapor, hükümetin hızlı ve kararlı şekilde bu ulusal güvenlik risklerine karşı hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

ABD rapor hazırlattı: Yapay zeka insanlığı yok edebilir! - 4

Bazı uzmanlar önümüzdeki 5 yıl içinde Yapay Genel Zeka'ya ulaşılacağını düşünüyor. Yapay Genel Zeka, bir yapay zeka sisteminin insanlardan neredeyse her alanda daha üstün bir hale gelmesi sonucu ulaşılması muhtemel bir aşama olarak tanımlanıyor

ABD rapor hazırlattı: Yapay zeka insanlığı yok edebilir! - 5

potansiyeli olduğuna dikkat çekiyor. Rapordaki önerilerden biri ABD Kongresi'nin yapay zeka modellerinin belli bir işlem gücünün üstünde eğitilmesini yasaklamayı içeriyor. Bunun şirketler arasındaki teknoloji geliştirme yarışını da yumuşatabileceği belirtiliyor.

ABD rapor hazırlattı: Yapay zeka insanlığı yok edebilir! - 6

Yapay Zeka'nın babası olarak anılan Geoffrey Hinton Google'da bu alandaki işinden istifa ettikten sonra Yapay Zeka'nın önümüzdeki 30 yıl içinde insanlığın yok olmasına yol açabilme riskini yüzde 10 olarak değerlendirmişti. Aralarında Hinton'ın da olduğu bir grup akademisyen ve yapay zeka uzmanı bir bildiri yayımlamış,, "Yapay zekanın neden olduğu yok olma riskini azaltmak küresel bir öncelik olmalıdır." çağrısı yapmıştı.

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