ABD rapor hazırlattı: Yapay zeka insanlığı yok edebilir!

Yapay zeka teknolojisi son yıllarda tahmin edilenin de ötesinde bir hızla ilerliyor. Peki bu hızlı ilerleme, gelecekte insanlık için bir tehdit oluşturabilir mi? Uzmanlar bunun mümkün olduğunu söylüyor



ABD Dışişleri Bakanlığı da bu riskleri ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri ortaya koyan 247 sayfalık bir rapor hazırlattı. "Gelişmiş Yapay Zekanın Emniyetini ve Güvenlğini Artırmaya Yönelik Eylem Planı" başlıklı rapor için 1 yıldan uzun süre çalışıldı.

VİDEO: Yapay zeka fırsat mı tehdit mi?