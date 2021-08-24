Apple anketi engellemeye çalışmıştı: Kadınlara daha az ödüyorlar

Gelir eşitsizliği çalışma dünyasında kendine yer edinmiş bir düşünce biçimi. Çalışmalar kadınların erkeklerden daha az kazandığını gösteriyor. Son olarak Apple'da da benzer bir durumun olduğu ortaya çıktı. Şirketteki kadınlar yüzde 6 daha az kazanıyor. Apple şirket içindeki anketi engellemeye çalışmıştı.

ntv.com.tr 24.08.2021 - 08:10

Apple anketi engellemeye çalışmıştı: Kadınlara daha az ödüyorlar - 1
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple önemli bir suçlamayla karşı karşıya.
Apple anketi engellemeye çalışmıştı: Kadınlara daha az ödüyorlar - 2
Apple çalışanlarının şirket içinde yaptığı bir ankette başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı grupların daha az kazandığı ortaya konuldu.
Apple anketi engellemeye çalışmıştı: Kadınlara daha az ödüyorlar - 3
Apple'da çalışan kadınlar erkeklerden yüzde 6 daha az kazanıyor. Apple daha önce şirkette benzer çalışmaları engellemişti.
Apple anketi engellemeye çalışmıştı: Kadınlara daha az ödüyorlar - 4
Son olarak Apple, yazılım mühendisi olarak çalışan Cher Scarlett'in anketini de engellemek istedi ama başarılı olamadı.
Apple anketi engellemeye çalışmıştı: Kadınlara daha az ödüyorlar - 5
Apple'ın bulunduğu San Fransisco'daki Bay Area'da cinsiyet eşitsizliği oranı ise yüzde 5 seviyelerinde.
Apple anketi engellemeye çalışmıştı: Kadınlara daha az ödüyorlar - 6
Araştırmaya yönelik bilimsellik eleştirileri bulunuyor ancak Tim Cook 2016 yılında şirketteki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptığını söylemişti.
Apple anketi engellemeye çalışmıştı: Kadınlara daha az ödüyorlar - 7
SADECE KADINLAR DEĞİL

Anketin sonucuna göre şirketteki tek dezavantajlı grup kadınlar değil. Azınlıklar ve LGBTİ bireyler de az kazanan gruplar arasında.
Apple anketi engellemeye çalışmıştı: Kadınlara daha az ödüyorlar - 8
Apple daha önce yaptığı açıklamalarda tüm cinsiyetlere eşit yaklaştığını söylemişti.

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