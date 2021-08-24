Apple yeni iPhone 13'te çok sevilen rengi geri getirecek (iPhone 13 ne zaman çıkacak?)

YENİ iPHONE 13 RENGİ NASIL OLACAK?

Şirket son yıllarda iPhone modellerinde renk seçeneklerini artırıyor.

Şimdiye kadar en çok ağırlık kazanan renk iddiası mat siyah olduğu yönünde. Apple'ın bu konuda patent aldığı da ortaya çıkmıştı.

Kaynaklara göre mat siyah iPhone 13 sadece Pro ve Pro Max modellerde sunuluacak.

Ortaya atılan diğer iddialara göre ise pembe, turuncu, bronz ve mor renklerde yeni iPhone'lar görmem mümkün olacak.



Belirtmekte fayda var bunlar sadece iddia.