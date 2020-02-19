Apple'dan ilginç hata! (Ankara'ya yazı getirdi)

Apple'ın akıllı cihazlarının Ankara'nın hava durumunu farklı bir biçimde göstermesi tabiri caizse sosyal medyada günün konusu oldu. ABD merkezli teknoloji devi Apple bu sefer yeni cihazları ile değil Türkiye'de yaşanan ilginç bir hata ile gündemde TRT'de yer alan habere göre, Apple'ın iPhone modellerinde yer alan hava durumu uygulamasında, Ankara'nın sıcaklık değerlerini oldukça farklı gösterdi. Dün akşam itibariyle başkentte sıcaklık 9 derece civarındayken Apple'ın hava durumu uygulamasındaki değerler ise 15-21 derece arasında değişiyordu. Apple daha önce harita servisi Maps'te yer alan hata ile gündeme gelmişti. Apple'ın Haritalar uygulamasında Afyonkarahisar'ın adı yanlış yazılmıştı. Bir süre kullanıcıların karşısına 'Ayfonkarahisar' olarak çıkan şehrin adı kısa süre içerisinde değiştirilmişti.