Apple'ın 2021'deki ilk etkinlik tarihi sızdı: İşte tanıtılması beklenen ürünler

Teknoloji devi Apple'ın 2021 yılındaki etkinliğine ilişkin tarih sızdı. Apple'a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre yeni yılın ilk etkinliği 23 Mart'ta yapılacak. Apple etkinlikte AirTags'le birlikte yeni iPad ve yeni AirPods modellerini tanıtacak.

ntv.com.tr 10.03.2021 - 10:22

Apple'ın 2021'deki ilk etkinlik tarihi sızdı: İşte tanıtılması beklenen ürünler - 1
Apple'ın tanıtım etkinlikleri her daim merak uyandırıyor.
Apple'ın 2021'deki ilk etkinlik tarihi sızdı: İşte tanıtılması beklenen ürünler - 2
Şirket henüz 2021 yılında yapılacak ilk etkinliğin tarihini resmi olarak paylaşmadı. Ancak Apple'a yakın kaynaklar sızıntıları yazmaya başladı.
Apple'ın 2021'deki ilk etkinlik tarihi sızdı: İşte tanıtılması beklenen ürünler - 3
Macrumors'da yer alan bilgilere göre Apple'ın 2021'deki ilk etkinliğinin tarihi 23 Mart Salı günü.
Apple'ın 2021'deki ilk etkinlik tarihi sızdı: İşte tanıtılması beklenen ürünler - 4
Corona virüs gölgesinde yapılması beklenen bu etkinlikte teknoloji devinin yeni ürünlerini tanıtması bekleniyor.
Apple'ın 2021'deki ilk etkinlik tarihi sızdı: İşte tanıtılması beklenen ürünler - 5
Apple'ın etkinlikte tanıtacağı ürünler arasında takip cihazı AirTags, yeni iPad modelleri ve geliştirilmiş yeni AirPods'un olduğu iddialar arasında.
Apple'ın 2021'deki ilk etkinlik tarihi sızdı: İşte tanıtılması beklenen ürünler - 6
Etkinliğin ilk olarak 16 Mart tarihinde yapılacağı iddia edilmişti ancak daha sonra 23 Mart tarihi öne çıkmıştı.
Apple'ın 2021'deki ilk etkinlik tarihi sızdı: İşte tanıtılması beklenen ürünler - 7
Covid-19 nedeniyle Apple'ın etkinliği sanal ortamda yapması ve canlı yayınla meraklılarına ulaşması bekleniyor. Apple etkinliklerini genellikle salı günleri yapıyor.
Apple'ın 2021'deki ilk etkinlik tarihi sızdı: İşte tanıtılması beklenen ürünler - 8
Apple'ın tanıtması beklenen yeni iPad modelinin mini-LED ekranlı ve daha hızlı işlemcili olması bekleniyor.

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