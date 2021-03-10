Apple'ın 2021'deki ilk etkinlik tarihi sızdı: İşte tanıtılması beklenen ürünler

Teknoloji devi Apple'ın 2021 yılındaki etkinliğine ilişkin tarih sızdı. Apple'a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre yeni yılın ilk etkinliği 23 Mart'ta yapılacak. Apple etkinlikte AirTags'le birlikte yeni iPad ve yeni AirPods modellerini tanıtacak.

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ntv.com.tr 10.03.2021 - 10:22

Apple'ın tanıtım etkinlikleri her daim merak uyandırıyor.

Şirket henüz 2021 yılında yapılacak ilk etkinliğin tarihini resmi olarak paylaşmadı. Ancak Apple'a yakın kaynaklar sızıntıları yazmaya başladı.

Macrumors'da yer alan bilgilere göre Apple'ın 2021'deki ilk etkinliğinin tarihi 23 Mart Salı günü.

Corona virüs gölgesinde yapılması beklenen bu etkinlikte teknoloji devinin yeni ürünlerini tanıtması bekleniyor.

Apple'ın etkinlikte tanıtacağı ürünler arasında takip cihazı AirTags, yeni iPad modelleri ve geliştirilmiş yeni AirPods'un olduğu iddialar arasında.

Etkinliğin ilk olarak 16 Mart tarihinde yapılacağı iddia edilmişti ancak daha sonra 23 Mart tarihi öne çıkmıştı.

Covid-19 nedeniyle Apple'ın etkinliği sanal ortamda yapması ve canlı yayınla meraklılarına ulaşması bekleniyor. Apple etkinliklerini genellikle salı günleri yapıyor.

Apple'ın tanıtması beklenen yeni iPad modelinin mini-LED ekranlı ve daha hızlı işlemcili olması bekleniyor.

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