Astronotlar uzaya neden dinozor götürdü? (Sırrı nihayet çözüldü)

ntv.com.tr 02.06.2020 - 08:46
SpaceX’in insanlı uçuşu 30 Mayıs 2020 cumartesi günü gerçekleşmişti. Uçuş ilk defa bir özel şirket tarafından gerçekleştirilen insanlı uzay uçuşu olması nedeniyle tarihe geçmişti.
Tarihi uçuştan yüzlerce fotoğraf yayınlandı. Ancak onlardan bir tanesi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.
Canlı yayında ekranlara yansıyan oyuncak dinozor oldukça ilgi çekmişti. Peki ekranlara yansıyan oyuncak dinozorun orada ne işi vardı? Bu sorunun yanıtı Astronot Behnken'dan geldi.
Behnken çocuklarının dinozor oyuncaklarına oldukça meraklı olduğunu bu yüzden söz konusu oyuncağı uçuşta yer çekiminin ortadan kalktığını gösteren Sıfır G Göstergesi olarak kullandığını açıkladı.
Amerikan uzay araştırmaları tarihinde ilk defa bir özel şirketin katılımıyla uzaya fırlatılan uzay aracının mürettebatı dün ISS Uzay Üssü’ne ulaştı. Elon Musk'a göre bu "Mars’ta medeniyet kurmanın ilk adımı.”
Uzaya roket gönderen ilk özel şirket olan SpaceX’in kurucusu ve sahibi Elon Musk, dünyanın en önemli girişimcilerinden biri. PayPal ve Tesla gibi şirketlerin de kurucuları arasında yer alan Musk, 2002 yılında, o ana de biriktirdiği yüzlerce milyon dolarlık serveti ile, henüz 31 yaşında iken SpaceX’i kurmuştu.
2006 ve 2008 yıllarında uzaya araç gönderme girişimleri başarısız olan SpaceX, 28 Eylül 2008’de ilk kez dünya yörüngesine insansız bir roket göndermeyi başarmıştı.
2012’de ISS Uzay Üssü’ne yine insansız bir araçla iaşe gönderen SpaceX, bu alanda da ilk özel şirket olma niteliğini kazanmıştı.
SpaceX’in ürettiği roketlerin en önemli özelliğinden biri de, dünyaya dönerek bir platform üzerine iniş yapabilmeleri.