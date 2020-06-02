Astronotlar uzaya neden dinozor götürdü? (Sırrı nihayet çözüldü)

Uzaya roket gönderen ilk özel şirket olan SpaceX’in kurucusu ve sahibi Elon Musk, dünyanın en önemli girişimcilerinden biri. PayPal ve Tesla gibi şirketlerin de kurucuları arasında yer alan Musk, 2002 yılında, o ana de biriktirdiği yüzlerce milyon dolarlık serveti ile, henüz 31 yaşında iken SpaceX’i kurmuştu.