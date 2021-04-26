Bill Gates açıkladı: Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek?

Covid-19 mücadelesiyle yakından ilgilenen Gates'e göre pandeminin 2021 sonunda bitmesi mümkün değil.

Yaptığı uyarılar nedeniyle komplo teorilerinin merkezine yerleşen Bill Gates'e göre dünyada hayat 2022 sonunda normale göndecek.

Gates, Covid-19 aşılarının gittikçe yaygınlaştığını söyledi. Ancak Kasım 2020'den beri yapılan aşı sayısı 1 milyar dozu yeni geçti.