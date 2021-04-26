Bill Gates açıkladı: Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek?

Covid-19 pandemisinin en çok konuşulan isimlerinden Bill Gates, salgının ne zaman biteceğini açıkladı. Gates'in tahminlerine göre 2021 yılında normalleşme olmayacak.

ntv.com.tr 26.04.2021 - 08:54

Bill Gates açıkladı: Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek? - 1
Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, corona virüse ilişkin yeni tahminini açıkladı.
Bill Gates açıkladı: Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek? - 2
Covid-19 mücadelesiyle yakından ilgilenen Gates'e göre pandeminin 2021 sonunda bitmesi mümkün değil.
Bill Gates açıkladı: Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek? - 3
Covid-19 pandemisi 2019 sonunda ortaya çıktı ve 150 milyona yakın insana bulaşırken 3.1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.
Bill Gates açıkladı: Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek? - 4
Halen dünya genelinde günde 12 binden fazla insan corona virüs nedeniyle ölüyor.
Bill Gates açıkladı: Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek? - 5
Yaptığı uyarılar nedeniyle komplo teorilerinin merkezine yerleşen Bill Gates'e göre dünyada hayat 2022 sonunda normale göndecek.
Bill Gates açıkladı: Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek? - 6
Gates, Covid-19 aşılarının gittikçe yaygınlaştığını söyledi. Ancak Kasım 2020'den beri yapılan aşı sayısı 1 milyar dozu yeni geçti.
Bill Gates açıkladı: Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek? - 7
Bazı kişilere 2 doz aşı yapıldığı gözönünde bulundurulduğunda dünya genelinde halen aşı olmamış 7 milyar civarında insan bulunuyor.
Bill Gates açıkladı: Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek? - 8
Bill Gates'in tahmini ilerleyen dönemlerde zengin ülkelerin aşı stoğu yapmaktan vazgeçeceği öngörüsüne dayanıyor.
Bill Gates açıkladı: Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek? - 9
Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in kurduğu Gates Vakfı, Covid-19'la mücadeleye milyonalarca dolar kaynak aktardı.

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