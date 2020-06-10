Çinli teknoloji devi Manhattan büyüklüğünde kent kuruyor

Çinli teknoloji devi Tencent’in akıllı şehir projesinin detayları belli oldu. Yayınlanan planlara göre Manhattan’ın iş merkezi boyutunda olacak kent şirketin çalışanları için hem yaşam hem de ofis alanları sunacak.

Business Insider’da yer alan habere göre şehrin tamamlanması 7 sene sürecek. Yapılan açıklamaya göre otomobil kullanımının minimumda tutulacağı kentte bisiklet ve toplu taşımaya öncelik verilecek.

Projenin çalışmalarına geçtiğimiz yıllarda başlayan Tencent 2019 yılında NBBJ isimli firma ile anlaşmaya varmıştı. Benzer bir çalışmayı Google, Kanada’da hayata geçirmek için geçtiğimiz yıllarda ilk adımı atmıştı.

Google’ın sahibi olan Alphabet şirketinin altında faaliyet gösteren Sidewalk Labs, Kanada’nın Toronto kentinin kullanılmayan bir bölümüne akıllı bir kent kurma planını duyurmuş ancak proje finansal nedenlerden dolayı iptal edilmişti.

Bu kent için 900 milyon dolar bütçe ayırılmıştı. Tencent’in ise Net City projesi için ayırdığı bütçe henüz netlik kazanmış değil.