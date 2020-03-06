Çocuklarını teknolojiden uzak büyüten 6 teknoloji şirketi yöneticisi

Teknolojinin ve uzun süreli televiyona mağruz kalmanın çocuklar üzerindeki etkileri, uzmanlar ve ebeveynler tarafından daima tartışılan bir konu olmuştur. Kimileri çağın gereklilerine uymak ve çocukları geleceğe hazırlamak adına çocuklarının teknoloji ile vakit geçirmesinde büyük bir sorun görmezken, bazı ebeveynler ise teknolojiyle iç içe geçirilen bir çocukluğun ileride sosyal ve duygusal gelişim bozukluklarına yol açacağına düşünüyor. Öyle ki teknolojinin çocuklara zararlı olduğuna inanan grup içinde günümüz dünyasına yön veren Apple, Google, Snapchat, Youtube ve Reddit’in yöneticileri de bulunuyor.

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ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 06.03.2020 - 16:22

Teknolojiye her geçen gün daha fazla iç içe geçen bir dünyada, ebeveynlerin çocukları için bu konuda sağlıklı sınırlar koymaları da önem kazanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün geçen yıl yayımladığı raporda, 5 yaş ve altındaki çocukların günde bir saatten fazla ekran başında kalmamaları konusunda uyarı yaptı.Ardından teknolojini çocuklar üzerindeki olumsuz ve olumlu etkileri hakkındaki tartışmalar daha da alevlendi.

Bununla birlikte teknoloji dünyası veren şirketlerin üst düzey yöneticilerinin çocuklarını teknolojiden uzak bir dünyada yetiştirdikleri ortaya çıktı. Apple’ın kurucusu Steve Jobs ve Google’ın Ceo’su Sundar Pichai gibi öncüler, çocuklarını yetiştirirken teknoloji konusunda sıkı sınırlara sahip olduklarını zaman zaman yaptıkları konuşmalarda dile getirdi. Google'ın Sundar Pichai gibi diğer CEO'ları, çocuklarının evde teknoloji kullanımında katı sınırlamalar getiriyor.

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TÜM AİLE ÜYELERİNİN EKRAN SÜRESİNİ KISITLIYOR Google’un CEO'su Sundar Pichai, 2017'de New York Times'a verdiği röportajda tüm aile üyelerinin bilgisayar, tablet, televizyon gibi teknolojik araçlarla vakit geçirme süresini sınırlamaya çalıştıığını anlattı. Ortaokul çağındaki oğlunun cep telefonu olmadığını ve televiyona bir "aktivasyon kodu ile erişebildiğini açıkladı.

Pichai'nin evdeki ekran kısıtlama çabası, Hindistan'da geçirdiği kendi çocukluğundan kaynaklanıyor olabilir. Pichair, daha önce Bloomberg'e telefon erişimi az, bilgisayar ve televizyon olmadan büyüdüğünü söyledi.

“STEVE JOBS'UN EVİNDE AKŞAM YEMEĞİ ÇOCUKLARIYLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMESİ İÇİN AYRILIRDI” "Steve Jobs" un yazarı Walter Isaacson, 2014 tarihli bir röportajda New York Times'a, Silikon Vadisi tarihinin en üretken teknoloji yöneticilerinden biri olmasına rağmen, Jobs'un evinde neredeyse hiç bir teknolojik alet bulunmadığını söyledi. Isaacson'a göre, özellikle aile yemekleri Apple’ın eski CEO'su Jobs için çok özeldi, çünkü aile bireyleriyle farklı konuları tartışması ve çocuklarıyla bağlantı kurması için ona özel bir alan sağlıyordu.

"IPAD'İ HİÇ DENEMEDİLER BİLE" Isaacson, "Her akşam Steve, mutfağındaki büyük uzun masada akşam yemeği yemek, kitaplar, tarih ve çeşitli şeyler hakkında tartışmak için çocuklarıyla bir arada otururdu. Hiç kimse bir iPad veya bilgisayar çıkarmazdı. Çocuklar hiçbir zaman cihazlara bağımlı görünmüyordu. Hatta, çocukları 2010'da oldukça büyük bir popülerlik kazanmasına rağmen iPad'i hiç denememişlerdi” şeklinde sözlerine devam etti.

YouTube’un CEO'su Susan Wojcicki ve eşi Google yöneticisi Dennis Troper, çocuklarının teknolojiyi sorumlu bir şekilde nasıl yöneteceklerini ve ekran zamanını diğer etkinliklerle nasıl dengeleyeceklerini öğrenmelerini istiyor. YouTube CEO'su Susan Wojcick 2019'da The Guardian'a beş çocuğunun 'öz kontrol yöntemleri'ni geliştirmesini ve bunun için ekran zamanını sınırlaması gerektiğini söyledi.

"ÇOCUKLARIMIN TELEFONLARINI ELLERİNDEN ALIYORUM" Wojcick, “Özellikle bir aile tatilindeysek, tüm çocuklarımın telefonlarını alıyorum, çünkü insanların birbirleriyle etkileşime girmesini istiyorum. Yani telefonlarını alıp şöyle diyorum: 'Bugün hepimiz var olmaya odaklanacağınız” diyerek çocuklarının tekonolojiyle sağlıklı bir ilişki geliştirmesi ve onlardan ne zaman ara verme zamanının geldiğini anlamasını istediğini vurguluyor.







"BİRLİKTE VİDEO OYUNLARI OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM" Reddit’in kurucu ortağı Alexis Ohanian ve eşi ünlü tenisçi Serena Williams da çocuklarının teknolojiyle ilişkisinin sınırlı olmasını istiyor. Çiftin kızlarının yalnızca iki yaşında olmasına rağmen, Ohanian CNBC'ye, yeni yürümeye başlayan çocuğun zaten her şeye bir oyun mantığıyla yaklaştığını ve bunun için teknolojiye ihtiyaç duymadığını açıkladı. Reddit kurucusu, "Eşim ve ben, kzımızın teknolojiyle ilgili sınırların olmasının nasıl bir şey olduğunu bilmesini istiyoruz. Büyüdüğünde onunla video oyunları oynamayı dört gözle bekliyorum, ancak şimdi onun için yaşıtlarıyla birlikte olmak ve ailesiyle birlikte zaman geçirmesi önemli” dedi.

ÖNCE ÖDEV SONRA OYUN Milyarder yatırımcı ve "Shark Tank" ın yıldızı Mark Cuban, başlangıçta çocuklarının teknolojiyle vakit geçirebilmeleri bir ödül sistemi kurdu. Bir saatlik kitap okumaları onlara iki saatlik Netflix önerdi. Oğlunun matematik problemlerini çözmesi karşılığında ise Minecraft oynamasına izin verdi.

Ancak çocuklarının bir arkadaşlarının Netflix şifresini ödünç almak gibi kuralları aşmanın yollarını bulmasının ardından Cuban, evde çocuklarının hangi uygulamaları kullandığını izleyen bir sistem kurdu. Bu şekilde çocuklar ekran başında fazla vakit geçirirlerse evdeki tüm teknoloji sistemlerini kapattığını açıkladı.

"TELEVİZYON İZLEMEMEK BANA DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETTİ" Snapchat’in kurucu ortağı ve CEO'su Evan Spiegel ile ünlü model eşi Miranda Kerr, 8 yaşındaki çocuklarının ekran süresini haftada 1,5 saatle sınırlıyor.

Televizyon izlemeden büyüdüğünü ve sınırlı teknolojinin kendisine düşünmeyi öğrettiğini vurgulayan Spiegel, çocuklarının da aynı şekilde yetişmesini istediğini vurguladı. Ancak bunun onları tamamen teknolojiden mahrum kalmaları anlamına gelmediğini vurguladı. Financial Times'a konuşan Spiegel, "Bu teknoloji başında geçirilen zamanın kalitesiyle ilgili bir durum” değerlendirmesini yaptı.