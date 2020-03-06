Çocuklarını teknolojiden uzak büyüten 6 teknoloji şirketi yöneticisi

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 06.03.2020 - 16:22 | Son Güncelleme : 06.03.2020 - 16:23
Teknolojiye her geçen gün daha fazla iç içe geçen bir dünyada, ebeveynlerin çocukları için bu konuda sağlıklı sınırlar koymaları da önem kazanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün geçen yıl yayımladığı raporda, 5 yaş ve altındaki çocukların günde bir saatten fazla ekran başında kalmamaları konusunda uyarı yaptı.Ardından teknolojini çocuklar üzerindeki olumsuz ve olumlu etkileri hakkındaki tartışmalar daha da alevlendi.
Google’un CEO'su Sundar Pichai, 2017'de New York Times'a verdiği röportajda tüm aile üyelerinin bilgisayar, tablet, televizyon gibi teknolojik araçlarla vakit geçirme süresini sınırlamaya çalıştıığını anlattı. Ortaokul çağındaki oğlunun cep telefonu olmadığını ve televiyona bir "aktivasyon kodu ile erişebildiğini açıkladı.
"Steve Jobs" un yazarı Walter Isaacson, 2014 tarihli bir röportajda New York Times'a, Silikon Vadisi tarihinin en üretken teknoloji yöneticilerinden biri olmasına rağmen, Jobs'un evinde neredeyse hiç bir teknolojik alet bulunmadığını söyledi. Isaacson'a göre, özellikle aile yemekleri Apple’ın eski CEO'su Jobs için çok özeldi, çünkü aile bireyleriyle farklı konuları tartışması ve çocuklarıyla bağlantı kurması için ona özel bir alan sağlıyordu.
YouTube’un CEO'su Susan Wojcicki ve eşi Google yöneticisi Dennis Troper, çocuklarının teknolojiyi sorumlu bir şekilde nasıl yöneteceklerini ve ekran zamanını diğer etkinliklerle nasıl dengeleyeceklerini öğrenmelerini istiyor. YouTube CEO'su Susan Wojcick 2019'da The Guardian'a beş çocuğunun 'öz kontrol yöntemleri'ni geliştirmesini ve bunun için ekran zamanını sınırlaması gerektiğini söyledi.
Milyarder yatırımcı ve "Shark Tank" ın yıldızı Mark Cuban, başlangıçta çocuklarının teknolojiyle vakit geçirebilmeleri bir ödül sistemi kurdu. Bir saatlik kitap okumaları onlara iki saatlik Netflix önerdi. Oğlunun matematik problemlerini çözmesi karşılığında ise Minecraft oynamasına izin verdi.
Ancak çocuklarının bir arkadaşlarının Netflix şifresini ödünç almak gibi kuralları aşmanın yollarını bulmasının ardından Cuban, evde çocuklarının hangi uygulamaları kullandığını izleyen bir sistem kurdu. Bu şekilde çocuklar ekran başında fazla vakit geçirirlerse evdeki tüm teknoloji sistemlerini kapattığını açıkladı.