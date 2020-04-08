Corona virüs etkisi: Öğrenciler robotlar aracılığıyla mezun oldu

Corona virüs nedeniyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri bu yöntemle mezun ettiklerini anlatan Yanaka, "Öğrencilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Robotların olduğu böyle bir mezuniyet töreni beklemediklerini, corona virüs sürecinde böyle bir imkan sağlamasını sevinçle karşıladıklarını söylediler." dedi.

Yanaka, komik bir haber olarak değil olumlu bir mesajla dünyaya seslenmek istediklerini belirterek, "Corona virüs sürecinde etkinliklerin yapılmasına yönelik bir yöntem arayışında olan insanları harekete geçirmeyi başarırsak bu durumdan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.