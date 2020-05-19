Corona virüs günlerinde oyun satışları arttı! İşte en çok satan oyunlar

SOSYAL İZOLASYONDA OYUN ÖNERİLERİ: İŞTE TÜM ZAMANLARIN İYİ 100 OYUNU

Corona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sosyal izolasyon nedeniyle pek çoğumuz evlerimizden çıkmıyoruz. Araladında DSÖ’nün de bulunduğu pek çok kurum dışarı çıkmak yerine oyun oynanmasını destekliyor. Binlerce oyunu mercek altına alan IGN, geçtiğimiz dönemde tüm zamanların en iyi 100 oyununu belirlemişti. İşte tüm zamanların en iyi 100 oyunu…

100- Pokémon Go



