Corona virüs günlerinde oyun satışları arttı! İşte en çok satan oyunlar
Corona virüs salgını nedeniyle video oyun satışları yüzde 11 artış gösterdi. İşte bu süreçte en çok satan oyunlar...
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle, dünya genelinde milyonlarca insan evlerine kapanmış durumda. Bu 'yeni normal' nedeniyle dizi ve film izlenmelerinde büyük oranda artışlar yaşandığı gibi, video oyun sektörü de büyüme yaşadı.
Tech Spot'ta yer alan habere göre pandemi günlerinde oyun satışları yüzde 11 artış gösterdi. Aynı habere göre, 31 Mart’ta sona eren üç aylık dönemde, ABD video oyunu endüstrisi toplam 10,86 milyar dolar gelir elde etti.
Doom Eternal, Call of Duty: Modern Warfare, Minecraft ve Animal Crossing: New Horizons gibi oyunlar bu dönemde en çok satın alınan oyunlar oldu.
SOSYAL İZOLASYONDA OYUN ÖNERİLERİ: İŞTE TÜM ZAMANLARIN İYİ 100 OYUNU
Corona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sosyal izolasyon nedeniyle pek çoğumuz evlerimizden çıkmıyoruz. Araladında DSÖ’nün de bulunduğu pek çok kurum dışarı çıkmak yerine oyun oynanmasını destekliyor. Binlerce oyunu mercek altına alan IGN, geçtiğimiz dönemde tüm zamanların en iyi 100 oyununu belirlemişti. İşte tüm zamanların en iyi 100 oyunu…
100- Pokémon Go
97- Warcraft II: Tides of Darkness
96- Star Wars: TIE Fighter
94- Monkey Island 2: LeChuck's Revenge
82- Grand Theft Auto: Vice City
79- The Legend of Zelda: The Wind Waker
77- Super Smash Bros. Melee
76- The Elder Scrolls V: Skyrim
71- Final Fantasy Tactics
70- Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast
69-Thief II: The Metal Age
61- Super Mario World 2: Yoshi's Island
59- Grand Theft Auto: San Andreas
57- Call of Duty 4: Modern Warfare
53- Uncharted 2: Among Thieves
52- The Legend of Zelda: Majora's Mask
49-Baldur's Gate II: Shadows of Amn
40- Star Wars: Knights of the Old Republic
39- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
31- The Witcher 3: Wild Hunt
28-Shadow of the Colossus
26- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
25-Sid Meier's Civilization IV
21- Metal Gear Solid 3: Snake Eater
12-Castlevania: Symphony of the Night
5- The Legend of Zelda: A Link to the Past
2-The Legend of Zelda: Ocarina of Time