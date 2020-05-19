Corona virüs günlerinde oyun satışları arttı! İşte en çok satan oyunlar

Corona virüs salgını nedeniyle video oyun satışları yüzde 11 artış gösterdi. İşte bu süreçte en çok satan oyunlar...

ntv.com.tr

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle, dünya genelinde milyonlarca insan evlerine kapanmış durumda. Bu 'yeni normal' nedeniyle dizi ve film izlenmelerinde büyük oranda artışlar yaşandığı gibi, video oyun sektörü de büyüme yaşadı.
Tech Spot'ta yer alan habere göre pandemi  günlerinde oyun satışları yüzde 11 artış gösterdi. Aynı habere göre, 31 Mart’ta sona eren üç aylık dönemde, ABD video oyunu endüstrisi toplam 10,86 milyar dolar gelir elde etti.
Doom Eternal, Call of Duty: Modern Warfare,  Minecraft ve Animal Crossing: New Horizons gibi oyunlar bu dönemde en çok satın alınan oyunlar oldu.
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SOSYAL İZOLASYONDA OYUN ÖNERİLERİ: İŞTE TÜM ZAMANLARIN İYİ 100 OYUNU

Corona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sosyal izolasyon nedeniyle pek çoğumuz evlerimizden çıkmıyoruz. Araladında DSÖ’nün de bulunduğu pek çok kurum dışarı çıkmak yerine oyun oynanmasını destekliyor. Binlerce oyunu mercek altına alan IGN, geçtiğimiz dönemde tüm zamanların en iyi 100 oyununu belirlemişti. İşte tüm zamanların en iyi 100 oyunu…

100- Pokémon Go

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99- Final Fantasy VII

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98- Galaga

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97- Warcraft II: Tides of Darkness

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96- Star Wars: TIE Fighter

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95- The Oregon Trail

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94- Monkey Island 2: LeChuck's Revenge

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93- Burnout 3: Takedown

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92- Fallout 2

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91- Undertale

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90- League of Legends

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89- Mega Man 3

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88-Soulcalibur

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87- SimCity 2000

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86- Contra

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85- Inside

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84- Super Mario Odyssey

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83- System Shock 2

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82- Grand Theft Auto: Vice City

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81- Persona 5

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80- Grim Fandango

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79- The Legend of Zelda: The Wind Waker

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78- GoldenEye 007

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77- Super Smash Bros. Melee

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76- The Elder Scrolls V: Skyrim

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75- X-COM: UFO Defense
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74- Suikoden II

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73- Battlefield 1942

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72- Dota 2

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71- Final Fantasy Tactics

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70- Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

69-Thief II: The Metal Age

68- Spelunky

67-Donkey Kong

66- Team Fortress 2

65- The Sims

64- Rock Band

63- Fallout 3

62- Banjo-Kazooie

61- Super Mario World 2: Yoshi's Island

60- Silent Hill 2

59- Grand Theft Auto: San Andreas

58- Mass Effect

57- Call of Duty 4: Modern Warfare

56- Batman: Arkham City

55- The Witness

54- Journey

53- Uncharted 2: Among Thieves

52- The Legend of Zelda: Majora's Mask

51- Overwatch
50-Deus Ex

49-Baldur's Gate II: Shadows of Amn

48-Ms. Pac-Man

47-Counter-Strike 1.6

46-Persona 4: Golden

45- EarthBound

44-Resident Evil

43- Diablo II

42- StarCraft

41- World of Warcraft

40- Star Wars: Knights of the Old Republic

39- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

38- Final Fantasy VI

37- Mass Effect 2

36- Pokémon Yellow

35- The Legend of Zelda

34- Bloodborne

33- Metroid Prime

32- Resident Evil 4

31- The Witcher 3: Wild Hunt

30- Metal Gear Solid
29-Super Mario Galaxy

28-Shadow of the Colossus

27-BioShock

26- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

25-Sid Meier's Civilization IV

24-Minecraft

23- Halo 2

22-Half-Life

21- Metal Gear Solid 3: Snake Eater

20-The Last of Us

19-Doom

18- Chrono Trigger

17- Grand Theft Auto V

16- Dark Souls

15- Street Fighter II
14-Super Mario Bros.

13-Halo: Combat Evolved

12-Castlevania: Symphony of the Night

11- Portal 2

10-Super Mario 64

9-Red Dead Redemption

8-Half-Life 2

7-Tetris

6-Super Mario Bros. 3

5- The Legend of Zelda: A Link to the Past

4- Super Metroid

3- Portal

2-The Legend of Zelda: Ocarina of Time

1- Super Mario World

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