Covid-19 hastaları için insansı robot geliştirildi: Grace

2016 yılında insansı robot Sophia’yı geliştiren Hong Kong merkezli teknoloji şirketi Hanson Robotics, sağlık alanında faaliyet göstermesi için yeni bir robot prototipi geliştirdi. Grace adı verilen insansı robotun, corona virüs sebebiyle izole olanlarla iletişime geçmek amacıyla tasarlandığı belirtilirken, gelecek yıl Hong Kong, Çin, Japonya ve Kore gibi yerlerde tam olarak faaliyete geçmesinin planlandığı bildirildi.

ntv.com.tr 09.06.2021 - 10:55

Covid-19 hastaları için insansı robot geliştirildi: Grace - 1

2016'da üretilen insansı robot Sophia’yı geliştiren Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi, sağlık pazarını hedefleyen yeni bir robot prototipini piyasaya sürdü.

Covid-19 hastaları için insansı robot geliştirildi: Grace - 2

Yaşlılarla ve corona virüs sebebiyle izole edilen kişilerle iletişim kurmak için tasarlanan yeni robota Grace adı verildi.

Covid-19 hastaları için insansı robot geliştirildi: Grace - 3

Üzerinde mavi - beyaz hemşire üniforması ile tanıtılan Grace’in, Asya insanlarına özgü hareketler sergilediği belirtilirken göğsünde ateş ölçmek ve kişilerin tepkisini görmek için termal bir kamera bulunuyor.

Covid-19 hastaları için insansı robot geliştirildi: Grace - 4

ÜÇ DİL KONUŞABİLİYOR

Hastaları teşhis etmek için yapay zekadan faydalanan insansı robot Grace’in İngilizce, Mandarin dili ve Kantonca konuşabildiği belirtildi.

Covid-19 hastaları için insansı robot geliştirildi: Grace - 5

İnsansı robot Grace, Reuters'a, geliştiricisi Hanson Robotics'in Hong Kong atölyesinde "kız kardeşi" Sophia'nın yanında dururken açıklamalarda bulundu. 

Covid-19 hastaları için insansı robot geliştirildi: Grace - 6

Grace, "İnsanları ziyaret edebilir ve sosyal teşvikimle günlerini aydınlatabilirim. Bununla birlikte konuşma terapisi de yapabilir, biyo okumalar yaparak sağlık hizmeti sağlayıcılarına yardımcı olurum" dedi.

Covid-19 hastaları için insansı robot geliştirildi: Grace - 7

AMACI HASTANE PERSONELİNİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK

Geliştirici David Hanson ise, Grace'in bir sağlık uzmanına benzerliğinin ve sosyal etkileşim kapasitesinin, pandemi sırasında bunalmış hastane personelinin yükünü hafifletmeyi amaçladığını söyledi.

Covid-19 hastaları için insansı robot geliştirildi: Grace - 8

Şirket, Grace'in beta sürümünün Ağustos ayına kadar seri olarak üretileceğini belirtirken, gelecek yıl Hong Kong, Çin, Japonya ve Kore gibi yerlerde tam olarak faaliyete geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Covid-19 hastaları için insansı robot geliştirildi: Grace - 9

Konu ile ilgili konuşan Hawaii Üniversitesi'nden iletişim profesörü Kim Min-Sun, Grace’in piyasaya sürülmesinin, corona virüsün küresel etkisinin insansı robotlara olan ihtiyacı acil hale getirmesiyle geldiğini söyledi.

Covid-19 hastaları için insansı robot geliştirildi: Grace - 10
Covid-19 karantinaları sırasında evde mahsur kalan birçok insanın zihinsel durumunun olumsuz düşüncelerden etkilendiğini belirten Kim Min-Sun, "Bu sosyal robotlardan kişisel alanlara konuşlandırarak yardım alınabilirse, kesinlikle toplum üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır" dedi.

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