Covid-19 hastaları için insansı robot geliştirildi: Grace

ntv.com.tr 09.06.2021 - 10:55
2016'da üretilen insansı robot Sophia’yı geliştiren Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi, sağlık pazarını hedefleyen yeni bir robot prototipini piyasaya sürdü.
Yaşlılarla ve corona virüs sebebiyle izole edilen kişilerle iletişim kurmak için tasarlanan yeni robota Grace adı verildi.
Üzerinde mavi - beyaz hemşire üniforması ile tanıtılan Grace’in, Asya insanlarına özgü hareketler sergilediği belirtilirken göğsünde ateş ölçmek ve kişilerin tepkisini görmek için termal bir kamera bulunuyor.
Hastaları teşhis etmek için yapay zekadan faydalanan insansı robot Grace’in İngilizce, Mandarin dili ve Kantonca konuşabildiği belirtildi.
İnsansı robot Grace, Reuters'a, geliştiricisi Hanson Robotics'in Hong Kong atölyesinde "kız kardeşi" Sophia'nın yanında dururken açıklamalarda bulundu.
Grace, "İnsanları ziyaret edebilir ve sosyal teşvikimle günlerini aydınlatabilirim. Bununla birlikte konuşma terapisi de yapabilir, biyo okumalar yaparak sağlık hizmeti sağlayıcılarına yardımcı olurum" dedi.
Geliştirici David Hanson ise, Grace'in bir sağlık uzmanına benzerliğinin ve sosyal etkileşim kapasitesinin, pandemi sırasında bunalmış hastane personelinin yükünü hafifletmeyi amaçladığını söyledi.
Şirket, Grace'in beta sürümünün Ağustos ayına kadar seri olarak üretileceğini belirtirken, gelecek yıl Hong Kong, Çin, Japonya ve Kore gibi yerlerde tam olarak faaliyete geçirmeyi planladıklarını bildirdi.
Konu ile ilgili konuşan Hawaii Üniversitesi'nden iletişim profesörü Kim Min-Sun, Grace’in piyasaya sürülmesinin, corona virüsün küresel etkisinin insansı robotlara olan ihtiyacı acil hale getirmesiyle geldiğini söyledi.