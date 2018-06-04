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Dikkat testi: 2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

ntv.com.tr

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

  • 1

    Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?
  • 2

    Bu karede hangi harfi görüyorsun?
  • 3

    Bu kumar masasında kim hile yapıyor?
  • 4

    Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?
  • 5

    Bu resimde kaç tane hayvan var?
  • 6

    Bu anahtar hangi kapıyı açar?
  • 7

    Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
  • 8

    Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
  • 9

    Kadınlardan hangisi adamın eşi?
  • 10

    Resimdeki uğur böceği nerede?
  • 11

    Kutuların hangisinde para var?
  • 12

    Kedinin sahibi kim?
  • 13

    Avcıların aradığı geyik nerede?
  • 14

    Kayıp rakam hangisi
  • 15

    Eksik parça hangisi?
  • 16

    Hedef tahtalarından hangisi farklı?
  • 17

    Bu karedeki tekli koltuk nerede?
  • 18

    Resimde gizlenmiş kitap nerede?
  • 19

    Bu resimde de bir poker pulu saklı
  • 20

    Bu resimdeki kalem nerede?
  • 21

    Farklı görünen kediyi bulun
  • 22

    Çiftler arasından farklı olanı bulun.
  • 23

    Hangisi diğerlerinden farklı?
  • 24

    Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
  • 25

    Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
  • 26

    Farklı olan resmi bulun.
  • 27

    Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
  • 28

    Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
  • 29

    Hangi at diğerleri gib değil?
  • 30

    Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.

    CEVAPLAR

  • 31

    CEVAPLAR

    CEVAPLAR
  • 32

  • 33

    Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.
  • 34

    Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.
  • 35

    Bu resimde 13 havyan yer alıyor.
  • 36

  • 37

    Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
  • 38

  • 39

  • 40

  • 41

    Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
  • 42

    Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
  • 43

  • 44

    11 ve 32
  • 45

    2 numara
  • 46

    Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
  • 47

  • 48

  • 49

  • 50

  • 51

  • 52

  • 53

  • 54

  • 55

  • 56

  • 57

  • 58

  • 59

  • 60

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