Dikkat testi: 2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?
ntv.com.tr
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
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1Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?
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2Bu karede hangi harfi görüyorsun?
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3Bu kumar masasında kim hile yapıyor?
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4Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?
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5Bu resimde kaç tane hayvan var?
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6Bu anahtar hangi kapıyı açar?
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7Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
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8Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
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9Kadınlardan hangisi adamın eşi?
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10Resimdeki uğur böceği nerede?
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11Kutuların hangisinde para var?
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12Kedinin sahibi kim?
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13Avcıların aradığı geyik nerede?
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14Kayıp rakam hangisi
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15Eksik parça hangisi?
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16Hedef tahtalarından hangisi farklı?
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17Bu karedeki tekli koltuk nerede?
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18Resimde gizlenmiş kitap nerede?
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19Bu resimde de bir poker pulu saklı
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20Bu resimdeki kalem nerede?
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21Farklı görünen kediyi bulun
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22Çiftler arasından farklı olanı bulun.
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23Hangisi diğerlerinden farklı?
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24Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
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25Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
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26Farklı olan resmi bulun.
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27Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
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28Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
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29Hangi at diğerleri gib değil?
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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
CEVAPLAR
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CEVAPLAR
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33Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.
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34Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.
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35Bu resimde 13 havyan yer alıyor.
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37Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
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41Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
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42Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
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4411 ve 32
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452 numara
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46Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
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