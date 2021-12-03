Elon Musk çocukları hedef aldı: Tesla'nın yeni elektrikli aracı bin 900 dolardan piyasaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 11:52 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 12:03
Tamamen elektrikli araçta çelik bir çerçeve, yastıklı koltuk ve arka disk freni ve LED ışık çubuklu ayarlanabilir süspansiyon bulunuyor.
Bununla birlikte, lityum iyon pille çalışan Cyberquad for Kids’in 20 kilometre menzile sahip olduğu ve saatte 15 kilometre hıza ulaştığı belirtildi.
Ürün açıklamasında aracın , sekiz yaş ve üstü herkes için uygun olduğunu ancak 70 kilogram ağırlık kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.
Perşembe günkü lansman, Elon Musk liderliğindeki şirketin Cybertruck'a iltifat etmek için tam boyutlu bir Cyberquad ATV duyurmasından iki yıl sonra geldi. Ancak, Cyberqaud ATV hala üretim aşamasını geçemedi.
Diğer taraftan, çocuklar için elektrikli Cyberquad, kırmızı oyuncak vagonlarıyla tanınan Radio Flyer ile işbirliği yaparak üretildi. Amerikan oyuncak şirketi, ayrıca scooter ve bisiklet de üretiyor.
Tesla, aracın prize takarak şarj edilebilen çıkarılabilir bir bataryaya sahip olduğunu ve pilin tam olarak şarj olmasının yaklaşık beş saat sürdüğünü aktardı.
Tesla'nın kullanım kılavuzu, müşterilerin kendilerinin bir araya getirmesi gereken 18 parçanın bulunduğunu gösteriyor.
Öte yandan, Çocuklar için Cyberquad, yalnızca ABD'de satışa sunulacak ve önümüzdeki iki ila dört hafta içinde sevkiyat başlayacak. Ancak Tesla, ATV'nin yaz tatilinden önce geleceğini garanti etmiyor.
Pek çok kişi Cyberquad for Kids siparişi vermek için uğraşırken, Cybertruck için ön sipariş veren bir milyondan fazla kişi hala araçlarını teslim almayı bekliyor.