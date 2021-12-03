Elon Musk çocukları hedef aldı: Tesla'nın yeni elektrikli aracı bin 900 dolardan piyasaya çıktı

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, müşteri yelpazesini çocukları içine alacak şekilde genişletti. Tesla, çocuklar için geliştirdiği “Cyberquad for Kids'” adlı aracını bin 900 dolar (yaklaşık 21,3 bin lira) karşılığında piyasaya sürdü. Tamamen elektrikle çalışan ve dört tekerlekli ATV aracı, şu anda yalnızca ABD'de mevcut ve önümüzdeki iki ile dört hafta içinde sevkiyatı başlayacak.

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 11:52 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 12:03

Elon Musk çocukları hedef aldı: Tesla'nın yeni elektrikli aracı bin 900 dolardan piyasaya çıktı - 1

’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi , çocuklara yönelik ürettiği “Cyberquad for Kids” adlı aracı bin 900 dolar (yaklaşık 21,3 bin lira) karşılığında piyasaya sürdü. Söz konusu aracın, şirketin  ikonik Cybertruck'ından ilham alan dört tekerlekli bir ATV olduğu belirtildi.

Elon Musk çocukları hedef aldı: Tesla'nın yeni elektrikli aracı bin 900 dolardan piyasaya çıktı - 2

Tamamen elektrikli araçta çelik bir çerçeve, yastıklı koltuk ve arka disk freni ve LED ışık çubuklu ayarlanabilir süspansiyon bulunuyor.

Elon Musk çocukları hedef aldı: Tesla'nın yeni elektrikli aracı bin 900 dolardan piyasaya çıktı - 3

SAATTE 15 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR

Bununla birlikte, lityum iyon pille çalışan Cyberquad for Kids’in 20 kilometre menzile sahip olduğu ve saatte 15 kilometre hıza ulaştığı belirtildi. 

Elon Musk çocukları hedef aldı: Tesla'nın yeni elektrikli aracı bin 900 dolardan piyasaya çıktı - 4

Ürün açıklamasında aracın , sekiz yaş ve üstü herkes için uygun olduğunu ancak 70 kilogram ağırlık kapasitesine sahip olduğu aktarıldı. 

Elon Musk çocukları hedef aldı: Tesla'nın yeni elektrikli aracı bin 900 dolardan piyasaya çıktı - 5

Perşembe günkü lansman, Elon Musk liderliğindeki şirketin Cybertruck'a iltifat etmek için tam boyutlu bir Cyberquad ATV duyurmasından iki yıl sonra geldi. Ancak, Cyberqaud ATV hala üretim aşamasını geçemedi. 

Elon Musk çocukları hedef aldı: Tesla'nın yeni elektrikli aracı bin 900 dolardan piyasaya çıktı - 6

Diğer taraftan, çocuklar için elektrikli Cyberquad, kırmızı oyuncak vagonlarıyla tanınan Radio Flyer ile işbirliği yaparak üretildi. Amerikan oyuncak şirketi, ayrıca scooter ve bisiklet de üretiyor.

Elon Musk çocukları hedef aldı: Tesla'nın yeni elektrikli aracı bin 900 dolardan piyasaya çıktı - 7

TAM OLARAK ŞARJ EDİLMESİ BEŞ SAAT SÜRÜYOR

Tesla, aracın prize takarak şarj edilebilen çıkarılabilir bir bataryaya sahip olduğunu ve pilin tam olarak şarj olmasının yaklaşık beş saat sürdüğünü aktardı.

Tesla'nın kullanım kılavuzu, müşterilerin kendilerinin bir araya getirmesi gereken 18 parçanın bulunduğunu gösteriyor.

Elon Musk çocukları hedef aldı: Tesla'nın yeni elektrikli aracı bin 900 dolardan piyasaya çıktı - 8

Öte yandan, Çocuklar için Cyberquad, yalnızca ABD'de satışa sunulacak ve önümüzdeki iki ila dört hafta içinde sevkiyat başlayacak. Ancak Tesla, ATV'nin yaz tatilinden  önce geleceğini garanti etmiyor.

Elon Musk çocukları hedef aldı: Tesla'nın yeni elektrikli aracı bin 900 dolardan piyasaya çıktı - 9

Pek çok kişi Cyberquad for Kids siparişi vermek için uğraşırken, Cybertruck için ön sipariş veren bir milyondan fazla kişi hala araçlarını teslim almayı bekliyor.

Elon Musk çocukları hedef aldı: Tesla'nın yeni elektrikli aracı bin 900 dolardan piyasaya çıktı - 10

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