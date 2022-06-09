Sosyal medya platformu Twitter'ın yönetim kurulu, Elon Musk'ın satın alma şartlarını kabul etmeyi planlıyor. Buna göre, Musk'ın twitter'da kaç kullanıcının 'bot' yani gerçek olmayan kullanıcı olduğunu görmesine izin verilecek. SpaceX ve Tesla'nın sahibi Musk’ın Twitter'da, dahili veriler ve tüm gerçek zamanlı veri akışına erişim talebi satın alma anlaşması kapsamında sağlanacak. Amerikalı milyarder pazartesi günü Twitter’ın sahte hesapları ele alış biçimine yönelik çekincelerini ayrıntılarıyla dile getirmiş ve Twitter'ı yanlış bilgi vermekle suçlamıştı. Twitter’ın gerçek zamanlı veri akışı, günlük olarak 500 milyondan fazla Tweet’ten oluşan bir veri akışı olarak biliniyor. Twitter'ın hisseleri Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6 daha düşmüş ve 37,63 dolarla Musk'ın 54.20 dolarlık teklif fiyatının oldukça altında kalmıştı. Twitter hisseleri en son 40,44 dolardan işlem görüyor.