Elon Musk: Twitter'da 'mavi tik' onay sisteminin kapsamı değişiyor

Musk, değişikliğin "gelişmiş yapay zeka robotlarının kontrolü ele geçirmesine yönelik tek gerçekçi yol olduğunu, aksi takdirde bunun, umutsuzca kaybedilen bir savaş olacağını" belirterek "Anketlerde oy kullanmak aynı nedenle doğrulama gerektirecek." ifadesini kullandı.