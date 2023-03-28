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Elon Musk: Twitter'da 'mavi tik' onay sisteminin kapsamı değişiyor

Twitter'ın CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformunun ücretli Twitter Blue özelliğinde bir değişiklik yapıldığını duyurdu. Buna göre 15 Nisan'dan itibaren yalnızca doğrulanmış kullanıcıların gönderileri diğer kullanıcılara önerilecek ve anketlerde oy kullanmalarına izin verilecek. Geçtiğimiz hafta Musk, şirketi satın almasından öncesine dayanan bazı 'eski' hesapların doğrulanmış statüsünü kaldıracağını duyurmuştu.

Elon Musk: Twitter'da 'mavi tik' onay sisteminin kapsamı değişiyor - 1

BBC'nin haberine göre, 15 Nisan'dan itibaren yalnızca ücretli "Twitter Blue" özelliğine sahip kullanıcıların gönderileri, sosyal medya uygulamasının diğer kullanıcılarına önerilecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk: Twitter'da 'mavi tik' onay sisteminin kapsamı değişiyor - 2

Değişiklik kapsamında, ödeme yapmayan hesaplardan gelen gönderiler, "Sana Özel" başlığındaki önerilen tweet akışına dahil edilmeyecek.

Elon Musk: Twitter'da 'mavi tik' onay sisteminin kapsamı değişiyor - 3

Twitter'daki anketlerde ise yine yalnızca onaylı hesapların oy kullanmasına izin verilecek.

Elon Musk: Twitter'da 'mavi tik' onay sisteminin kapsamı değişiyor - 4

Musk, değişikliğin "gelişmiş yapay zeka robotlarının kontrolü ele geçirmesine yönelik tek gerçekçi yol olduğunu, aksi takdirde bunun, umutsuzca kaybedilen bir savaş olacağını" belirterek "Anketlerde oy kullanmak aynı nedenle doğrulama gerektirecek." ifadesini kullandı.

Elon Musk: Twitter'da 'mavi tik' onay sisteminin kapsamı değişiyor - 5

Bazı kullanıcılar, tartışmalı hesapların para ödeyerek öne çıkabileceğini belirterek değişiklikleri eleştirdi.

Elon Musk: Twitter'da 'mavi tik' onay sisteminin kapsamı değişiyor - 6

"Twitter Blue", kullanıcıların hesabına "mavi onay rozeti" ekleyen ücretli bir aylık abonelik hizmeti olarak kullanıma sunuluyor.

Elon Musk: Twitter'da 'mavi tik' onay sisteminin kapsamı değişiyor - 7
Elon Musk: Twitter'da 'mavi tik' onay sisteminin kapsamı değişiyor - 8
Elon Musk: Twitter'da 'mavi tik' onay sisteminin kapsamı değişiyor - 9
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