Elon Musk, Twitter'ı neden X'e çevirdi?
Twitter'ın ismi ve logosu X olarak değiştirildi. Değişimin nedeni ise kullanıcılar tarafından merak ediliyor.
Twitter'ın, kurulduğu 2006 yılından bu yana kullandığı, logosu ve ismi X olarak değiştirildi.
Twitter'ın, kurulduğu 2006 yılından bu yana kullandığı, logosu ve ismi X olarak değiştirildi.
Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino, pazar gecesi şirketin yeni logusunu "X burada! Hadi yapalım şunu." sözleriyle paylaştı.
Daha önceden şirket sahibi milyarder iş insanı Elon Musk'un duyurduğu değişimin nedeni de kullanıcılar tarafından merak konusu oldu.
Edinilen bilgiye göre değişim sadece isimle sınırlı değil. Ünlü paylaşım platformu, değişimle birlikte ciddi bir dönüşüm de geçirecek.
Musk'un yeni gelir arayışıyla platform üzerinden ödeme ve ticareti başlatmaya yöneldiği kaydedildi. Buna göre X, sosyal medya işlevinin yanı sıra mobil ödeme ve bankacılık işlemlerinin de yapılabileceği bir platform halini alacak.
CEO Yaccarino da pazar günkü paylaşımında "Yapay zeka ile güçlendirilen X, bizi henüz hayal etmeye başladığımız şekillerde birbirine bağlayacak. X; ses, video, mesajlaşma, ödeme/bankacılık merkezli sınırsız etkileşimin gelecekteki halidir ve fikirler, mallar, hizmetler ve fırsatlar için küresel bir pazar yaratır." ifadelerini kullandı.
Twitter'ı geçen ekim ayında 44 milyar dolara satın almasının ardından ana şirkete X Corporation adını veren Musk da daha önceden yaptığı paylaşımda, "Her şey X'i yaratmak için bir araç." değerlendirmesini yapmıştı.
1999'da kurduğu X.com şirketine atıfta bulunan Musk, bu şirketin daha sonraki bir versiyonunun ödeme devi PayPal'a dönüştüğünü belirtmişti.
Öte yandan değişimin yaşandığı şirket, Musk'un eline geçmesinden bu yana ciddi sorunlarla boğuşuyor. Pazarlamacılar şirkette içerik denetimini ortadan kaldıran toplu işten çıkarmaların yanı sıra Musk'ın yönetim tarzından da hoşnut olmadıkları için platformun reklamcılık işi kısmen çöktüğü belirtildi.