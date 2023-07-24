Elon Musk, Twitter'ı neden X'e çevirdi?

Edinilen bilgiye göre değişim sadece isimle sınırlı değil. Ünlü paylaşım platformu, değişimle birlikte ciddi bir dönüşüm de geçirecek.



Musk'un yeni gelir arayışıyla platform üzerinden ödeme ve ticareti başlatmaya yöneldiği kaydedildi. Buna göre X, sosyal medya işlevinin yanı sıra mobil ödeme ve bankacılık işlemlerinin de yapılabileceği bir platform halini alacak.