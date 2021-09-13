Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar

ntv.com.tr 13.09.2021 - 15:18
Google'ın dijital elektronik tablo uygulaması.
İndirilme oranındaki artış: Yüzde 53,5
Mac ve masaüstü bilgisayarlar için dünya çapındaki özel tarama sunucuları listesine erişmenizi sağlayan bir VPN hizmeti.İndirilme oranındaki artış: Yüzde 56,98
Kullanıcıların internet sitelerine gizli ve güvenli bir şekilde göz atmasına olanak tanıyan mobil cihazlar için ücretsiz bir VPN hizmeti.
İndirilme oranındaki artış: Yüzde 59.87
Microsoft'un not alma uygulaması.İndirilme oranındaki artış: Yüzde 61,19
Fotoğrafları dijital belgelere dönüştürmek için mobil cihazınızın kamerasını kullanan bir tarayıcı uygulaması.
İndirilme oranındaki artış: Yüzde 61,96
Notlar, zamanlama ve takvim entegrasyonları içeren bir dijital planlayıcı uygulaması.İndirilme oranındaki artış: Yüzde 62,1
Microsoft'un mobil cihazlar için kelime işlemci yazılımı.İndirilme oranındaki artış: Yüzde 63,1
Microsoft'un mobil cihazlar için sunum yazılımıİndirilme oranındaki artış: Yüzde 63,27
Kullanıcıların hareket halindeyken PDF belgelerini imzalaması, düzenlemesi ve paylaşması için yapılan bir uygulama.
İndirilme oranındaki artış: Yüzde 70,05
Mac ve iOS cihazlar için bir VPN yöneticisi uygulaması.İndirilme oranındaki artış: Yüzde 70,92
Akıllı telefonunuzun kamerasıyla çektiğiniz görüntüleri PDF'lere dönüştürmenize olanak tanıyan bir uygulama.İndirilme oranındaki artış: Yüzde 73,57
Google'ın yazma ve metin düzenleme aracının uygulama sürümü.
İndirme oranındaki artış: Yüzde 76,72
Yapılacaklar listesi ve takvim uygulamasıİndirilme oranındaki artış: Yüzde 80,6
Google'ın dijital sunum yazılımı.
İndirilme oranındaki artış: Yüzde 98,54
Google'ın dijital beyaz tahta hizmetinin uygulama sürümü.
İndirilme oranındaki artış: Yüzde 115,6
Güvenlik için gelişmiş bir güvenlik duvarı sağlamanın yanı sıra cihazınızın IP adresini ve konumunu şifreleyen ve gizleyen bir uygulama.
İndirilme oranındaki artış: Yüzde 167,3