Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar

Yeni tip corona virüs pandemisi (Covid-19) nedeniyle aralarında Microsoft, Facebook, Reddit ve Twitter gibi devlerin olduğu pek çok şirket evden çalışma sistemine devam ediyor. Durum böyle olunca, insanların iş performanslarını artırmalarına yardımcı olan uygulamaların popülaritesi hızla artıyor. Apptopia adlı veri analizi şirketi ABD'de evden çalışanların en çok indirdiği uygulamaları açıkladı.

İşte Eylül ayının ilk haftasında Apple ve Google cihazlarında en çok indirilen 16 üretkenlik uygulaması...

ntv.com.tr 13.09.2021 - 15:18

Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 1

GOOGLE E-TABLOLAR

Google'ın dijital elektronik tablo uygulaması.

İndirilme oranındaki artış: Yüzde 53,5

Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 2

SKY VPN

Mac ve masaüstü bilgisayarlar için dünya çapındaki özel tarama sunucuları listesine erişmenizi sağlayan bir VPN hizmeti.

İndirilme oranındaki artış: Yüzde 56,98
Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 3

VPN PROXY BETTERNET

Kullanıcıların internet sitelerine gizli ve güvenli bir şekilde göz atmasına olanak tanıyan mobil cihazlar için ücretsiz bir VPN hizmeti.

İndirilme oranındaki artış: Yüzde 59.87

Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 4

MICROSOFT ONE NOTE

Microsoft'un not alma uygulaması.

İndirilme oranındaki artış: Yüzde 61,19
Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 5

EVERNOTE

Fotoğrafları dijital belgelere dönüştürmek için mobil cihazınızın kamerasını kullanan bir tarayıcı uygulaması.

İndirilme oranındaki artış: Yüzde 61,96

Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 6

TIMEBLOC 

Notlar, zamanlama ve takvim entegrasyonları içeren bir dijital planlayıcı uygulaması.

İndirilme oranındaki artış: Yüzde 62,1
Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 7

MICROSOFT WORD

Microsoft'un mobil cihazlar için kelime işlemci yazılımı.

İndirilme oranındaki artış: Yüzde 63,1
Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 8

MICROSOFT POWERPOINT

Microsoft'un mobil cihazlar için sunum yazılımı

İndirilme oranındaki artış: Yüzde 63,27
Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 9

SIGN NOW

Kullanıcıların hareket halindeyken PDF belgelerini imzalaması, düzenlemesi ve paylaşması için yapılan bir uygulama.

İndirilme oranındaki artış: Yüzde 70,05

Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 10

X-VPN 

Mac ve iOS cihazlar için bir VPN yöneticisi uygulaması.

İndirilme oranındaki artış: Yüzde 70,92
Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 11

CAMSCANNER PDF TARAYICI UYGULAMASI

Akıllı telefonunuzun kamerasıyla çektiğiniz görüntüleri PDF'lere dönüştürmenize olanak tanıyan bir uygulama.

İndirilme oranındaki artış: Yüzde 73,57
Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 12

GOOGLE DOKÜMANLAR

Google'ın yazma ve metin düzenleme aracının uygulama sürümü.

İndirme oranındaki artış: Yüzde 76,72

Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 13

ANY.DO

Yapılacaklar listesi ve takvim uygulaması

İndirilme oranındaki artış: Yüzde 80,6
Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 14

GOOGLE SLAYTLAR

Google'ın dijital sunum yazılımı.

İndirilme oranındaki artış: Yüzde 98,54

Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 15

JAMBOARD

Google'ın dijital beyaz tahta hizmetinin uygulama sürümü.

İndirilme oranındaki artış: Yüzde 115,6

Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 16

VPN LIMITED

Güvenlik için gelişmiş bir güvenlik duvarı sağlamanın yanı sıra cihazınızın IP adresini ve konumunu şifreleyen ve gizleyen bir uygulama.

İndirilme oranındaki artış: Yüzde 167,3

Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar - 17

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