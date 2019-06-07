Google Stadia'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
ntv.com.tr
Teknoloji devi Google'ın 'Stadia' isimli bulut oyun sisteminin tanıtımı Mart yında yapılmştı. Şirket yaptığı açıklamayla çıkış tarihini ve fiyatını da duyurdu.
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1Dünyanın en büyük arama motoru ve internet hizmetleri şirketi Google, yıllık cirosu 140 milyar dolara ulaşan oyun sektörüne resmen giriş yapıyor.
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2Geçtiğimiz Mart ayında tanıtımını yaptığı 'Stadia' isimli bulut oyun sisteminin Kasım ayından itibaren 14 ülkede hizmete gireceğini duyurdu.
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3Stadia platformlar arası destek sunarak istediğiniz oyunu istediğiniz cihazda oynamanızı sağlayacak bir platform.
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4Bulut teknolojisiyle çalışacak olan sistem Kasım 2019'dan itibaren Kuzey Amerika ve Avrupa pazarındaki Kanada, ABD, Belçika, Finlandiye, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İngiltere, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere'de satışa çıkacak
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5"Nerede ve ne zaman isterse oyun oyna" sloganıyla yola çıkan Stadia, kullanıcılarına istedikleri cihazı kullanarak istedikleri yerde oyun keyfini deneyimleyebilmelerini amaçlıyor.
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6Bu nedenle Stadia'yı 'oyun dünyasının Netflix'i olarak nitelendiriliyor.
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Stadia'nın başlangıç paketinin fiyatı ise 129 dolar olarak belirlendi. Paket kapsamında bir Stadia kumandası ve Chromecast Ultra TV adaptörü bulunuyor. Ayrıca Stadia Pro platformuna üç aylık abonelik de yine bu paket içerisinde yer alıyor.
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8Öte yandan, aylık abonelik alan kullanıcılar Stadia Pro'daki oyunlara erişim sağlayabilecek. Ne var ki tüm oyunlar aylık 9,99 dolar dahilindeki pakette yer almıyor. Zira, yeni çıkan oyunlar için ayrıca ödeme yapılacak.
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Öte yandan, Stadia kumandaları 2020 yılında ayrıca satışa çıkacak ve fiyatı 75 dolar olacak.
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10İşte Stadia platformunda yer alacak oyunların bazıları...
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11Assassin’s Creed Odyssey
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12Doom
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13Football Manager
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14Mortal Kombat 11
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15NBA 2K
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16Tomb Raider Definitive Edition