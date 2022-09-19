Güneş’te meydana gelen patlama 38 Starlink uydusunu yok etti

Bu yılın başında Güneş’te meydana gelen büyük bir yıkım olayının Elon Musk'a ait 38 Starlink uydusunu yok ettiği belirtildi. Söz konusu olay, dünyanın en zenginin insanın uzay şirketi SpaceX'e, on milyarlarca dolarlık zarara mal oldu.

Haberler - ntv.com.tr 19.09.2022 - 11:02 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 11:19

Güneş’te meydana gelen patlama 38 Starlink uydusunu yok etti - 1

SpaceX, düşük gecikmeli 49 internet uydusunu 3 Şubat'ta ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlattı. Bu esnada ise ’te yaşanan patlama nedeniyle büyük bir radyasyon dalgası etrafa yayıldı. 

Güneş’te meydana gelen patlama 38 Starlink uydusunu yok etti - 2

Bu dalga, koronal kütle atılımları (CME'ler) olarak da adlandırılan Güneş yüzeyindeki bir patlama ile kıvılcımlandı. Ardından, Güneş enerjisi atmosferi ısıttı ve Starlink uydularının gönderildiği 200 metre yükseklikteki az miktarda havanın yoğunluğunu yükseltti.

Güneş’te meydana gelen patlama 38 Starlink uydusunu yok etti - 3

Starlink uydularının kendilerini birkaç yüz metre yükseğe çıkarmaları gerekiyordu, ancak bu, ABD'li ve Çinli araştırmacıların yaptığı bir araştırmaya göre en az yüzde 60 artan atmosferik sürüklenme nedeniyle olmadı.

Güneş’te meydana gelen patlama 38 Starlink uydusunu yok etti - 4

Araştırmacılar, “Bu olay, uzay havasının daha iyi anlaşılması ve doğru tahmin edilmesinin yanı sıra endüstri ve uzay hava durumu topluluğu arasındaki işbirliklerinin acil gereksinimlerini ortaya koyuyor” dedi.

Güneş’te meydana gelen patlama 38 Starlink uydusunu yok etti - 5

TEHLİKE OLUŞTURMADI

Uzmanların bildirdiğine göre Starlink uydularının 38’i saatte binlerce km hızla yanmadan önce alçaldı. Buna rağmen, her biri yaklaşık 260 kg ağırlığındaki uydular, yerdeki hiç kimse için tehlike oluşturmadı.

Güneş’te meydana gelen patlama 38 Starlink uydusunu yok etti - 6

SpaceX o sırada yaptığı açıklamada, "Yörüngeden çıkan uydular, diğer uydularla sıfır çarpışma riski taşıyor ve tasarım gereği atmosferik yeniden girişte yok oluyor, yani yörünge enkazı oluşturulmaz ve hiçbir uydu parçası yere çarpmaz" dedi.

Güneş’te meydana gelen patlama 38 Starlink uydusunu yok etti - 7

Öte yandan SpaceX'in yörüngede 3 binden fazla uydusu bulunuyor  ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

Güneş’te meydana gelen patlama 38 Starlink uydusunu yok etti - 8

10 Eylül'de Musk'ın şirketi, Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkan bir Falcon 9'da yörüngeye 34 Starlink uydusu fırlattı.

Güneş’te meydana gelen patlama 38 Starlink uydusunu yok etti - 9

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