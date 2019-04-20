Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
Anadolu Ajansı
Teknoloji devi Huawei, Çin'in Shenzhen kentindeki kampüsünde yer alan üretim tesisinde 28,5 saniyede bir akıllı telefon üretiyor.
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Huawei, Songshan Lake’deki yerleşkesinin kapılarını basın mensuplarına açtı.
Çin'in Shenzhen kentindeki 8,2 kilometrekarelik kampüsünde yer alan üretim tesisinde Huawei, 28,5 saniyede bir akıllı telefon üretimi gerçekleştiriyor.
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Üretim tesislerinin yanı sıra malzeme laboratuvarlarında yapılan testlerde, cihaz ağırlıklarının azaltılması, paslanmaya karşı korunma, iletkenlik ve dayanıklılık testi gibi çalışmalar yürütülüyor.
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Monaco'nun yaklaşık 4 katı büyüklüğündeki yerleşke farklı departmanlara ev sahipliği yapıyor.
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Henüz iki bölümü tamamlanan yerleşke 4 ana alandan oluşuyor. Dünya genelinde 18 binden fazla çalışanı olan Huawei'nin 2018 yılında açtığı söz konusu kampüste yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor.
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5Huawei Siber Güvenlik Birimi Müdürü Wang Jin, gezinin ardından yaptığı açıklamada, siber güvenlik alanında 240’tan fazla sertifikaya sahip olduklarını ifade etti.
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6Siber güvenlikte önceliğin sistematik risklerin belirlenmesi ve mahremiyetin korunması olduğunu aktaran Wang, Huawei sistemlerinin olumsuzluklara karşı tam donanımla korunduğunu kaydetti.